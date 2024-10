Vini Souza brilhou na Premier League mesmo rebaixado e mira ‘volta’ à seleção: ‘Não tenho pressa’

Dois Campeonatos Cariocas, Brasileirão, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Esses são os títulos de Vinícius Souza, volante do Sheffield, em oito jogos que fez no Brasil, pelo Flamengo. Referência na posição na Premier League de 2023/24, mesmo com seu time rebaixado, o jogador foi o terceiro com mais roubadas de bola no campeonato e, nesta temporada, é o capitão que comanda a equipe para retornar à elite, enquanto desperta interesse de clubes da Europa.

PUBLICIDADE Antes disso, o atleta saiu da equipe rubro-negra rumo à Bélgica, onde atuou por Lommel, do Grupo City, e Mechelen. Tem no currículo a disputa do Campeonato Espanhol, pelo Espanyol. “A LaLiga me ajudou muito com posicionamento sem a bola”, relata a evolução ao Estadão. O contrato com o Sheffield vai até junho de 2027. De Padre Miguel, no Rio, Vini (ou Vinição), se define como “igual a todo mundo”. Entretanto, suas singularidades são manifestas quando fala que, desde criança, gosta de filmes em espanhol e demonstra sua inspiração em Busquets e Rodri. O jogador confessa ser caseiro e prefere aproveitar momentos com a família e a namorada, a cantora Anitta, com quem o relacionamento se tornou público no final de setembro.

Vinicius Souza foi o 3º jogador com mais roubadas de bola na temporada passada da Premier League. Foto: @SheffieldUnited via X

Apesar de sair do Brasil sem se tornar uma grande estrela, Vinicius ainda tem o que mostrar ao torcedor brasileiro. Como muitos, ele sonha em integrar a seleção. “Meu foco sempre foi esse”, conta.

“Eu nasci no Brasil. Minha família é toda brasileira. Todo mundo sonha com a camisa amarela. Claro que tudo no tempo de Deus. Eu não tenho pressa. Vou trabalhando aqui numa boa também. Se não for convocado, não tem um nenhum tipo de tristeza. Os jogadores estão lá também estão fazendo por merecer”, avalia.

Rodri é o número 5 completo. É de tirar o chapéu. Dá assistência, marca, faz gols decisivos, inicia e termina jogadas. Para nós que somos volantes, é uma inspiração Vini Souza, sobre espanhol que é referência para ele no futebol

Atualmente com 25 anos, o volante nunca foi convocado, apenas treinou com o grupo de 2018, sob comando de Tite. Na época, repercutiu uma entrada dele em Neymar, situação que ele já contou de forma bem humorada em um podcast.

Desde que foi para a Europa, Vinicius potencializou sua noção tática, principalmente com a competitividade de LaLiga e Premier League. Entre as duas, ele considera o Campeonato Inglês o mais desafiador, mas já se sente confortável nos gramados britânicos.

Vinicius Souza foi titular em todos os jogos do Sheffield na atual temporada e já ganhou prêmio de melhor em campo. Foto: @SheffieldUnited via X

“Na Premier League, sem dúvida, (o maior desafio) foi o mapeamento do campo. Na LaLiga, você tem mais tempo para pensar. Você não tem esse milésimo de segundo na Premier League”, analisa. “É um trabalho que às vezes é chato no treino, e juntando com inglês, mas consegui me adaptar com o tempo e me vejo muito seguro. Mesmo que não seja bom, são coisas que logo você entende”, confessa.

Todo mundo sonha com a camisa amarela. Claro que tudo no tempo de Deus. Eu não tenho pressa. Vou trabalhando aqui numa boa também. Vinicius Souza, volante brasileiro destaque do Sheffield, da Inglaterra

Vinicius pareceu entender bem. Ele tem 47 jogos com a camisa do Sheffield. Na atual temporada, são nove, todos na equipe titular, com seis vitórias e três empates. Ele terminou a Premier League 2023/24 como terceiro jogador com mais roubadas de bola, somando 125, atrás somente de João Gomes (do Wolverhampton, com 128) e João Palhinha (do Fulham, com 152).

O cenário era adverso. O Sheffield foi lanterna na temporada passada, com apenas 16 pontos. Vini avalia que, após o descendo, com ambição de subir novamente, o time mudou. “Todos nós estamos desfrutando mais”, conta.

Na atual temporada, na segunda divisão, a equipe começou com menos dois pontos, punição pelo não pagamento de dívidas a outros clubes. Agora, é a segunda colocada, com 19 pontos, mas com saldo menor que o líder Sunderland.

Além de Vinicius, o Sheffield conta com outro brasileiro, o meia Gustavo Hamer, naturalizado holandês. Foto: @SheffieldUnited via X

Vini Souza é ‘colado’ com família e namorada e gosta de filmes de máfia e reggaeton

A estreia de Vinicius no Flamengo foi na final da Taça Rio do Campeonato Carioca de 2019, contra o Vasco. O empate por 1 a 1 deu o título ao Flamengo, que disputou a final do Estadual contra os vascaínos e levou o título. “Nesse jogo (de estreia) tinha muito companheiros da época da base. Então foi um sentimento muito doido de uma felicidade. Porque logo no teu primeiro jogo, sua estreia, você já vai num clássico, Maracanã lotado, e consegue o título”, relembra. O ano de 2019 foi de acompanhamento daquele Flamengo que destoou no futebol brasileiro. A virada para 2020 poderia ser uma consolidação, mas a pandemia de covid-19 adiou campeonatos. Diante de uma proposta para ir à Europa, Vinicius teve a primeira mudança na carreira.

Eu sou igual a todo mundo. Vinicius pai, Vinicius filho. Sou muito família. Fico doente quando eu fico muito tempo sem minha família. Graças a Deus hoje a gente tem WhatsApp, chamada de vídeo. A gente faz muito Vini Souza, sobre relação com família

“Foi uma decisão que tomei com meus pais ali no momento que era ainda pandemia. Vinha jogando um pouco no Flamengo, pensava que eu deveria ir para outros caminhos. Não foi uma decisão tão difícil de ser tomada, porque eu vim construindo metas na minha vida. Queria vir para a Europa. Foi tudo bem-planejado junto do meu pai, da minha mãe, nunca pensamos dois passos a frente, sempre degrau por degrau. E hoje eu tô aqui realizando todos os sonhos”, conta.

Os primeiros meses foram de solidão, mas marcaram uma fase de amadurecimento do atleta carioca. Quando chegou a proposta do Espanyol, ele conversou novamente com os pais, que o encontraram já em Barcelona. “O elenco me recebeu super bem. Eu já estava bem no espanhol, porque eu sempre gostei de série, filme, música em espanhol. Foi uma mudança muito importante par ao Vinicius de hoje, que chegou na Inglaterra”.

A entrevista com o Estadão aconteceu no começo da noite no horário de Inglaterra. Vinicius tinha chegado recentemente do treino. A rotina corrida é desafiadora, mas ele entende que faz parte da carreira. “Agora que eu vou ter o meu tempo de assistir a um filme”, conta. Provavelmente, era um longa na língua espanhola.