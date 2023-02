Ataques racistas a Vinícius Junior são um problema do futebol espanhol, disse o técnico Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti voltou a defender o brasileiro Vinícius Junior, nesta terça-feira, após mais um ataque racista contra o atacante, no fim de semana, durante jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Para o experiente treinador, as ofensas ao brasileiro são um “problema do futebol espanhol”.

“O problema (os ataques) é do Vini, é dos companheiros de time? O Vini tem que se defender, os companheiros têm que se defender? Para quê? O Vinícius é o problema? Parece que o problema é ele, mas o problema é o que acontece ao redor dele. Ponto”, disse Ancelotti. O treinador, cotado para assumir a seleção brasileira no lugar de Tite, deixou claro que a estrutura da sociedade espanhola é dessa forma.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Valencia - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 2, 2023 Real Madrid's Vinicius Junior during the warm up REUTERS/Juan Medina Foto: REUTERS / REUTERS

Vinícius Junior voltou a ser provocado em partida do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Foto: Juan Medina/ REUTERS

No domingo, o atacante ouviu vaias da torcida do Mallorca na derrota do Real Madrid por 1 a 0, fora de casa. Além disso, foi alvo de ofensas racistas por parte de ao menos um torcedor, segundo flagraram as câmeras de televisão. Não é a primeira vez. As ofensas têm sido uma constante sempre que Vini entra em campo. Dentro de campo ele também tem sido provocado pelos rivais.

“Isto é um problema do futebol espanhol. Eu sou parte do futebol espanhol e acho que este é um problema que precisamos resolver. Porque parece que o Vinícius é o culpado, mas ele está sendo vítima de uma coisa que eu não entendo”, declarou o técnico do Real Madrid.

Vinícius Junior vem sendo alvo de ofensas racistas desde que chegou ao clube madrilenho, em 2018. Nos últimos meses, no entanto, os ataques cresceram e se tornaram mais virulentos. No fim de janeiro, torcedores do rival Atlético de Madrid penduraram um boneco enforcado, com camisa do Real, com nome e número do brasileiro, numa das pontes da capital espanhola.

A entrevista de Ancelotti foi concedida nesta terça, véspera da estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, no Marrocos. Na quarta, o time espanhol vai enfrentar o Al Ahly, pela semifinal. A outra semifinal terá o Flamengo em campo, nesta terça, contra o Al-Hilal.