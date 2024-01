Vinícius Júnior voltou a ser alvo de racismo em dia de dérbi madrilenho. Antes do início da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid desta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, um grupo de torcedores colchoneros cantaram ‘Vinícius é um macaco’ nas redondezas do Metropolitano, estádio do Atlético e palco do jogo, conforme mostrado em vídeo gravado e divulgado pelo site “The Athletic”.

O jornal espanhol “AS” também relatou o ocorrido e disse que os gritos começaram quando o ônibus do Real Madrid se aproximou do estádio. No sistema de alto-falantes, uma mensagem alertou sobre as possíveis punições para atos de racismo no local. “Insultos, cantos racistas e violência verbal ou física são puníveis por lei. Estamos aqui para assistir a um grande jogo, e os torcedores também fazem parte disso. Pedimos que ajudem o clube demonstrando respeito “, dizia o aviso.

Vini Jr. foi alvo de racismo em mais um dérbi madrilenho. Foto: Juan Medina/Reuters

A violência no Metropolitano não foi apenas verbal. Paco Arosa, um jornalista da rede televisava TVE, ficou ferido depois de ser atingido na cabeça por um pedaço de gelo enquanto cobria a festa da torcida colchonnera no momento em que o ônibus do Atlético entrava no estádio. Fora isso, não foram registrados outros incidentes deste tipo.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Vinícius Júnior é alvo conntante de racismo na Espanha e vem adotando uma postura combativa, manifestando-se contundentemente sempre que o assunto vem à tona. Nos dérbis com o rival de Madrid, já foi vítima de ataques racistas mais de uma vez. Em setembro de 2022, cantaram exatamente as mesmas palavras ouvidas nesta quinta: ‘Vinícius, você é um macaco’. Na ocasião, o Ministério Público não constatou nenhum crime, alegando que os insultos ocorreram em contexto de “rivalidade máxima” e que “duraram apenas alguns segundos”.

Um dos caso mais lembrados ocorreu em março do ano passado, quando torcedores do Atlético penduraram em uma ponte um boneco com uma camisa de Vini do atacante, simulando um enforcamento. Quatro homens foram identificados como autores do crime estão proibidos de se aproximar a menos de um quilômetro de qualquer estádio de futebol vinculado à LaLiga.