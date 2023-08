Werder Bremen x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Bundesliga começa a temporada 2023/2024 com a partida entre Werder Bremen e Bayern de Munique. Nesta sexta-feira, a partir das 13h30 (horário de Brasília), o atual campeão encara, fora de casa, o 13º colocado na temporada 2022/2023 do Campeonato Alemão. A partida acontece no Weserstadion, em Bremen, e tem transmissão do SporTV, CazéTV e OneFootball.

Na última temporada, o Bayern venceu os dois confrontos (6 a 1 e 2 a 1). A meta para 2023/2024 é manter o domínio sobre a Alemanha. Para isso, se reforçou com o centroavante Harry Kane, após a saída de Sadio Mané. O jogador pode ser uma reposição para Robert Lewandowski, que deixou o clube antes do início da última temporada.

Werder Bremen x Bayern de Munique: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

No fim de semana, o Bayern foi derrotado pelo RB Leipzig na decisão da Supercopa da Alemanha. Kane entrou no segundo tempo e pouco conseguiu fazer. Já o Werder Bremen foi eliminado da Copa da Alemanha, após derrota diante do Viktoria Koln.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Bremen, na Alemanha.

ESTÁDIO: Weserstadion.

DATA: 18/08/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 15h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

SporTV (TV fechada)

CazéTV (Streaming)

OneFootball (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

WERDER BREMEN : Jiri Pavlenka; Milos Veljkovic, Niklas Stark e Marco Friedl; Mitchell Weiser, Leonardo Bittencourt, Jens Stage e Anthony Jung; Dawid Kownacki e Marvin Ducksch; Niclas Fullkrug. Técnico: Ole Werner.

: Jiri Pavlenka; Milos Veljkovic, Niklas Stark e Marco Friedl; Mitchell Weiser, Leonardo Bittencourt, Jens Stage e Anthony Jung; Dawid Kownacki e Marvin Ducksch; Niclas Fullkrug. Ole Werner. BAYERN DE MUNIQUE: Sven Ulreich; Benjamin Pavard, Kim Min-Jae, Matthijs de Ligt e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Konrad Laimer; Leroy Sané, Jamal Musiala e Serge Gnabry; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS