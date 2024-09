Copas, dinheiro e fuga do rebaixamento: Corinthians vive dilema na reta final da temporada

A prioridade pelo Brasileirão vinha sendo reforçada pela escolha do treinador argentino de levar times alternativos para as Copas, o que parou de acontecer à medida em que o Corinthians foi avançando. No jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude, o time foi escalado com força máxima, situação que deve se repetir nesta terça-feira, no duelo com o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana, no Castelão.

Para um time com dívida de R$ 2,3 bilhões, conforme divulgado pelo clube na semana passada, as premiações dos torneios de mata-mata são de grande peso financeiro, além do valor esportivo.