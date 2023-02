Yuri Lima e Iza: jogador do Mirassol oficializa relacionamento com cantora: ‘Dona de mim’

Agora é oficial. O jogador de futebol Yuri Lima, que atua no Mirassol, publicou em suas redes sociais uma foto com a cantora Iza para confirmar o relacionamento entre os dois. “Dona de mim” foi a frase curta usada pelo atleta para confirmar o romance. Na mesma publicação, Iza respondeu: “Meu amor”.

O romance entre Iza e Yuri Lima ganhou vulto nas redes sociais após uma publicação enigmática do jogador nos stories do Instagram mostrando apenas a silhueta da namorada.

No começo de fevereiro, o relacionamento ganhou um novo capítulo. Iza compareceu ao estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, para acompanhar o amado em campo em jogo do Campeonato Paulista diante do Palmeiras.

QUEM É YURI LIMA?

O jogador atua como volante, foi revelado pelo Audax Osasco, em 2016, e teve passagens por Audax Rio, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude antes de se transferir para o atual campeão da Série C.

Yuri Lima é paulistano, tem 28 anos e foi contratado pelo Mirassol nesta temporada. Em 2022, o jogador atuou pelo Juventude, de Caxias do Sul, no Campeonato Brasileiro.

PUPILO DE FERNANDO DINIZ

A estreia de Yuri Lima no futebol profissional se deu sob o comando do técnico Fernando Diniz, pelo Audax. No ano seguinte, ajudou o time a chegar na final do Paulistão, ao lado de Camacho e Tchê Tchê.

Com passagem discreta pelo Santos foi marcado por seu único gol na carreira. Em julho de 2016, ele balançou as redes em vitória sobre a Chapecoense por 3 a 0. Em 2019, a pedido de Fernando Diniz, reencontrou o treinador no Fluminense e teve atuações razoáveis.

No Mirassol, Yuri Lima espera reencontrar o bom futebol com papel importante para a campanha do time no Paulistão e na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste início de Estadual, tem sido escalado como titular.

Nas redes sociais, Yuri Lima costuma ser bastante ativo, sem se limitar a cliques dentro de campo. No Instagram, possui mais de 68 mil seguidores.