Zagueiro da Chapecoense paga promessa em homenagem às vítimas da tragédia com avião; veja vídeo

Bruno Leonardo, zagueiro da Chapecoense, chamou a atenção dos torcedores da Arena Condá no último domingo. Após o apito final do confronto com o CRB, o jogador andou ajoelhado da grande área até o meio-campo. O gesto, segundo o jogador, foi uma forma de lembrar as vítimas do acidente de avião na Colômbia, em 2016.

Além da vitória por 2 a 1, em partida válida pela 16ª da Série B do Campeonato Brasileiro, o momento foi especial para o zagueiro. No clube desde março deste ano, esta foi a primeira partida de Leonardo como titular da equipe catarinense. Desde que chegou à Chapecoense, ele já havia revelado que tinha um carinho especial pelo clube, já que perdeu diversos amigos na tragédia há sete anos.

Gimenez, uma das vítimas do acidente, cresceu ao lado de Bruno Leonardo. Juntos, defenderam o Olé Brasil, time de Ribeirão Preto, nas categorias de base. Desde a morte do amigo, o zagueiro jurou que cumpriria a promessa caso viesse a defender a Chapecoense em algum momento de sua carreira.

Após a partida, o zagueiro contou sobre esse momento e relembrou a importância dos companheiros e amigos em sua vida. “Infelizmente, quando teve o acontecimento da Chapecoense, eu estava em um time menor. Tinha amigos aqui, com quem joguei junto. Era uma promessa que se um dia eu estreasse de titular pela Chape, ainda mais com vitória, seria em memória deles. É para exaltá-los.”

Em março, quando foi anunciado em contrato de empréstimo junto à Portuguesa, comentou sobre a emoção de defender o clube de Chapecó. “Estou muito feliz e realizado em poder fazer parte desta instituição. Tive amigos que jogaram e ficaram marcados na história do time. A Chapecoense é um clube que está no coração de todos, amado mundialmente, todo jogador que passa por aqui sabe o peso que é jogar no clube”, disse, em entrevista coletiva.