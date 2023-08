Zagueiro Murillo é liberado pelo Corinthians para exames no Nottingham Forest, da Inglaterra

O zagueiro Murillo não deve mais vestir a camisa do Corinthians. Em meio a uma negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o defensor foi retirado da relação de jogadores que vão para a Argentina enfrentar o Estudiantes, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça, e acabou liberado para exames com o time inglês. Apesar de não se informar oficialmente de valores, a negociação deve fazer o time paulista ganhar mais de R$ 70 milhões. A multa era de R$ 100 milhões. O clube tem 80% do contrato do jogador.

No sábado, após o empate do Corinthians com o Goiás no Brasileirão, Alessandro Nunes, ex-jogador e diretor de futebol do clube paulista, confirmou que existia uma proposta pelo atleta de 21 anos. De acordo com o dirigente, a primeira oferta foi negada e a negociação caminhou entre o clube inglês e o time do Parque São Jorge.

“O clube recebeu uma proposta do Nottingham Forest e respondemos. Estamos negociando, esse é o estágio do que ocorreu. Não tem nenhuma operação finalizada, tanto que ele foi relacionado hoje (sábado). Não falamos sobre valores porque você recebe uma proposta, faz contas, e depois tem suas etapas para concretizar ou não”, explicou Alessandro na zona mista da Neo Química Arena.

No informativo dos jogadores relacionados para a viagem para a Argentina, o Corinthians informou que o zagueiro Murillo não estava na lista por ser liberado pelo clube para os exames no clube inglês. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu uma oferta do Nottingham Forest FC, da Inglaterra, pelo zagueiro Murillo. O clube liberou o atleta para viajar e realizar os exames médicos com a equipe inglesa”, diz o comunicado.

Murillo pode estar a caminho da Inglaterra após um semestre no time principal do Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Mesmo sem informar em valores, a expectativa é que a negociação, se concretizada, fique em torno de 15 milhões de euros entre o valor da venda e os bônus por metas, que dá quase R$ 80 milhões na cotação atual. O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos de Murillo. Os outros 20% são do jogador. Um dos detalhes que faltam ser acertados pelas equipes é a porcentagem dos direitos que será negociada. Caso seja contratado pelo clube inglês, o jovem defensor terá a companhia dos volantes Danilo, ex-Palmeiras, e Andrey, ex-Vasco, que está emprestado ao Nottingham.

Yuri Alberto de saída?

Continua após a publicidade

Outro jogador que pode sair do Corinthians ainda nesta janela de transferências é o atacante Yuri Alberto. Contratado no meio do último ano, o camisa 9 teve uma sondagem através do seu estafe do West Ham, da Inglaterra também. Vale lembrar que a janela de transferências para a Europa fecha no dia 2 de setembro. A saída do atacante, se realmente acontecer, pode ser a perda do quarto atleta corintiano na janela. Além dele, o clube já vendeu Róger Guedes, Adson e está perto de oficializar a saída de Murillo.