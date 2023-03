Gabi Mazetto desbanca Rayssa Leal e é campeã do STU National de skate em Porto Alegre

Gabriela Mazetto conquistou a segunda etapa do STU National em Porto Alegre neste domingo. A paulista fez 75.55 em sua terceira volta e superou a campeã mundial Rayssa Leal, que ficou na segunda posição, com 73.79, na última tentativa. A Rafaela Murbach completou o pódio com 63.78 pontos.

Gabi Mazetto fez uma final consistente. Começou com 48.50 na primeira volta, mas sofreu duas quedas. Ela aumentou para 69.32 na segunda tentativa, sem cair desta vez. Na terceira volta, a campeã brasileira de 2022 fez 75.55 pontos e passou a liderar a decisão diante de competidoras de peso.

Rayssa Leal, campeã mundial e do Circuito Mundial fez excelente primeira volta, com 66.82. Ela, que liderou as semifinais, não foi bem, no entanto, na segunda tentativa, ficando apenas com 10.10. Na última oportunidade, precisando de uma volta sem falhas, a Fadinha não desapontou, mas foi insuficiente para superar Gabi Mazetto. Rayssa ficou com 73.79 pontos e a segunda colocação geral do torneio.

Pamela Rosa, bicampeã mundial e campeã da primeira etapa do STU em Criciúma, não teve um bom dia. Ela começou com volta de 54.47, mas nas duas seguintes, não conseguiu aumentar a nota, obteve 2.00 e 29.85 e terminou na quinta posição.

“Eu to muito feliz, as meninas estão andando demais. Graças a Deus consegui acertar duas voltas completas muito boas. Agradeço a energia da galera”, falou Gabi Mazetto após o fim da decisão. Ela comemorou bastante ao lado da filha, Liz.

Gabi tem história. Ela abriu mão de tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio para cuidar da sua gravidez, no início de 2021. Agora, como ela mesma diz, voltou a competir pela filha, Liz. Quando descobriu sua gravidez, ela era a quarta mais bem colocada do skate street do Brasil e disputava a terceira vaga olímpica do país com Letícia Bufoni. Liz acabou nascendo em julho de 2021, período das Olimpíadas de Tóquio.

Gabi Mazetto voltou a competir quando Liz completou cinco meses. Ainda em 2021, ela disputou a etapa de Lake Havasu do Circuito Mundial de skate street e terminou na sexta posição. No final do ano, Gabi disputou o STU no Rio de Janeiro e teve a presença de Liz na torcida de perto pela primeira vez. “A Liz vir aqui um ano depois que descobri que estava grávida, é bem legal. Ninguém imaginava.”, contou a skatista.

Em 2022, Gabi voltou de vez para as pistas. A paulista de Praia Grande venceu o circuito brasileiro de skate street feminino. foi convocada para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Assunção em outubro, em que levou o ouro. No Campeonato Mundial de Roma, em julho, Mazetto terminou em 14º, sem avançar para a final da competição. Pela SLS, Circuito Mundial, Gabi se classificou para o Super Crown, grande decisão da temporada de 2022. Realizada no Rio de Janeiro, a paulista chegou à final e terminou na 7 posição.

Na primeira competição internacional de 2023, ao lado de Rayssa Leal e Pamela Rosa, Gabi Mazetto chegou até a final do Campeonato Mundial de Skate Street, quando ficou em sexto. Pelo circuito nacional, a skatista tem frequentado bastante o pódio. Na primeira etapa do STU, em Criciúma, foi superada apelas por Pamela Rosa na última manobra, terminando em segundo. Agora na etapa de Porto Alegre, Gabi conquistou o primeiro título da temporada, superando Rayssa Leal, mostrando que tem manobras para continuar na elite do skate feminino nacional e mundial.