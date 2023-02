Glória Maria: jornalista cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas e era vizinha de Renato Gaúcho

A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira, dia 2, no Rio. Ela estava internada, tratando de um câncer. Pioneira na TV brasileira - foi a primeira a entrar ao vivo e a cores em uma transmissão -, a repórter participou de coberturas de Copa do Mundo, duas Olimpíadas, entrevistou importantes figuras do esporte e era amiga e vizinha do treinador Renato Gaúcho.

Na TV Globo desde a década de 1970, sua primeira reportagem foi sobre a queda do Elevado Paulo de Frontin. No jornalismo esportivo, Glória Maria participou da cobertura da emissora na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e de 1998, na França. Nos Jogos Olímpicos, cobriu as edições de 1984, em Los Angeles, e 1996, em Atlanta, ambas nos Estados Unidos.

Leia também Glória Maria: Personalidades lamentam morte de jornalista; veja homenagens

Glória Maria na cobertura da Copa de 1978, descanse em paz, lenda.

😢♥️pic.twitter.com/14ehIzjyxz — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) February 2, 2023

Ao longo de sua carreira, trabalho como repórter e apresentadora do Globo Repórter. Viajou a mais de 100 países especialmente na Europa, África e parte do Oriente. Em suas coberturas esportivas, entrevistou importantes figuras. Em 1984, entrevistou o então recordista mundial dos 100m rasos, Carl Lewis. A conversa ficou marcado pelo fato de a jornalista ter conseguido fazer o americano contar detalhes de seu juramento olímpico.

Outro atleta de alto rendimento que Glória Maria teve a oportunidade de entrevistar em suas ações no esporte foi Usain Bolt, nove vezes medalhista de ouro olímpico, um ano antes da disputa da Olimpíada do Rio, em 2016. Na ocasião, a jornalista não escondeu sua admiração e respeito pelo jamaicano. “Ah! O Usain Bolt. Maior velocista da história! Dei um abraço bem forte pra aproveitar um pouquinho”, brincou, na legenda de foto publicada em seu Instagram.

Além de atletas olímpicos, Glória Maria também teve uma entrevista bem-humorada com Romário, então jogador do Vasco, sobre sua vida sexual aos 40 anos. “Sou um jovem de 40, mas sem o pique dos 30. Faço menos sexo, mas continuo fazendo gol”, disse, em entrevista na sua residência, para o programa Fantástico, da TV Globo.

Amizade com Renato Gaúcho

Ao longo de sua vida, Glória Maria criou um laço afetivo de amizade com outro jogador de futebol, Renato Gaúcho, atual técnico do Grêmio. Tinham casas vizinhas em Búzios, cidade litorânea do Estado do Rio. “Eu e meu amigo Renato Gaúcho. Até hoje temos casas vizinhas em Búzios, mas não temos ido faz tempo. Essa foto tem uns 25 anos, época em que sempre nos encontrávamos! Um tempo maravilhoso. Adorei encontrar essa foto”, escreveu a jornalista, em postagem de 2020.