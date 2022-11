Gui Khury conquista a medalha de prata no Mundial de skate vertical em Buenos Aires

Publicidade

Apontado como um dos skatistas de maior talento na atualidade, Gui Khury, de 13 anos, conquistou a medalha de prata, nesta segunda-feira, no Mundial de skate vertical, disputado em Buenos Aires, na Argentina. O paranaense somou 254,65 pontos na soma das seis baterias da final, ficando apenas 1,96 do campeão, o francês Eduard Damestoy.

Apesar da pouca idade, Gui acumula três recordes no Guinness World Records, além de sua vitória no Vert Battle 2022 e cinco medalhas no X-Games, sendo uma de ouro, três de prata e uma de bronze.

Foi uma experiência incrível. Mais uma medalha pra conta, conquistada fazendo o que eu mais amo fazer na vida! Gui Khury

Gui se classificou em primeiro lugar para as finais, com 83,83 pontos. Na disputa pelo título, o brasileiro mostrou confiança para arriscar e acertar suas principais manobras e foi aplaudido intensamente pelo público presente no evento.

Gui Khury é visto como grande nome da nova geração do skate. Foto: Rodolfo Buhrer/ Reuters

A terceira etapa do Vert Battle será em Madureira, no Rio, em 12 de novembro. Gui ainda não confirmou se vai participar nesta que poderá ser sua última competição do ano. Depois disso, o skatista vai se concentrar no objetivo de realizar o sonho de participar da Olimpíadas de Paris em 2024.