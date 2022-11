Gui Khury se torna o campeão brasileiro no skate vertical mais jovem da história

Publicidade

Gui Khury segue entrando para a história do skate. Depois das medalhas no X-Games, neste sábado (12), o jovem de apenas 13 anos conquistou o título do Vert Battle 2022, realizado em Madureira, no Rio de Janeiro. Com isso, Gui se tornou o mais novo da história a vencer o mais importante título do skate vertical nacional.

Na última etapa da competição, Gui Khury mostrou o que sabe desde o começo. Conseguindo encaixar o 570º e um 720º nas primeiras voltas, e o 900º nas últimas, o skatista seguiu entre os primeiros colocados. No fim, Rony Gomes e Luigi Cini ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, e Gui foi o terceiro colocado.

A posição garantiu para Khury a pontuação necessária para a confirmação do título do Vert Battle em 2022. Após a conquista, o jovem skatista comentou qual é o próximo objetivo na carreira.

“Meu maior sonho é ser campeão Olímpico”, afirmou.

Quem é Gui Khury

Gui Khury é um fenômeno do skate mundial. Aos 13 anos, o brasileiro foi o primeiro skatista do planeta que já completou um 1080º, que é quando o atleta completa três giros completos no ar, em uma competição de skate vertical.

Além disso, Khury é dono de três recordes no Guinness Book. Um por ser o atleta mais jovem do X-Games, outro por ser o primeiro skatista a realizar a manobra 1080, no vertical, e o mais recente, por ser o medalhista de ouro mais jovem dos X-Games (masculino).