Brasil anuncia Isaquias Queiroz e Rachel Kochhann como porta-bandeiras dos Jogos Olímpicos de Paris

“Fico muito feliz de poder representar minha Bahia, meu Nordeste, o Brasil inteiro. Vai ser uma cerimônia incrível. Principalmente por poder representar minha modalidade, ainda tímida no Brasil. Botar nossas garrinhas para fora. Com certeza, depois de Paris, o pessoal vai ter mais conhecimento sobre essa grande modalidade. É uma experiência incrível poder representar o seu país. Eu tive a oportunidade no Rio de fazer o fechamento. Mas agora, ser o porta-bandeira na abertura, vai ser uma coisa muita especial”, disse Isaquias Queiroz, de 30 anos.

Natural da pequena Saudades, no Interior de Santa Catarina, Rachel sonhava em ser jogadora de futebol, mas encontrou no rúgbi seu espaço. Ela lidera a Yaras, como são conhecidas as jogadoras da seleção feminina de rúgbi, desde que a modalidade entrou no programa olímpico e vai para a sua terceira Olimpíada.