Rayssa Leal revela novo design de skate para Jogos os Olímpicos; veja imagem

A skatista Rayssa Leal divulgou nesta segunda-feira, 22, o novo design do seu skate para competir nos Jogos Olímpicos de Paris. A arte foi feita em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e mostra duas araras-azuis, aves tipicamente brasileiras.

A campanha da atleta com o COI é para chamar a atenção para a preservação da natureza. A jovem afirmou que a Olimpíada é uma oportunidade única para espalhar a palavra sobre a conscientização do meio ambiente no Brasil e no mundo.

“A humanidade só pode ser saudável se preservarmos a natureza, qualidade da água, do ar e do meio ambiente. Através dos Jogos Olímpicos, tenho uma oportunidade única de compartilhar a importância de preservar o mundo natural. Os Jogos Olímpicos são um dos eventos mais positivos do mundo, para todos os torcedores e atletas ao redor do planeta e, com apoio do COI, tenho uma grande oportunidade de espalhar a palavra sobre a preservação do meio ambiente”, diz ao anunciar a parceria.

O skate que poderá levar Rayssa ao lugar mais alto do pódio em Paris tem como cor predominante o azul das araras e, ao fundo, uma pintura em verde e amarelo que remete às florestas e flores tipicamente brasileiras. A skatista entra pela primeira vez nas pistas no dia 28 de julho, domingo, na fase classificatória da modalidade street. As outras brasileiras que competirão ao lado de Rayssa Leal são Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa.

Veja o novo skate de Rayssa Leal para os Jogos Olímpicos de Paris.