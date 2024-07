Olimpíadas: Jannik Sinner, número 1 do tênis, anuncia que está fora de Paris-2024

Os Jogos Olímpicos de Paris sofreram mais uma baixa. Nesta quarta-feira, 24, o tenista italiano Jannik Sinner anunciou, nas redes sociais, a sua desistência. O substituto deve ser definido em breve.

O número 1 do mundo revelou que foi diagnosticado com amigdalite após se sentir mal durante os treinamentos para as Olimpíadas. A desistência foi uma orientação médica.

Jannik Sinner não vai disputar as Olimpíadas de Paris Foto: Henry Nicholls/AFP

PUBLICIDADE ”Depois de uma boa semana de treino no saibro, comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e durante uma consulta o médico descobriu uma amigdalite e me aconselhou veementemente a não jogar”, contou. Nesta temporada, Sinner foi campeão do Australian Open e conquistou outros três títulos: ATP 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e ATP 500 de Halle, na Alemanha.

”Perder os Jogos é uma grande decepção, pois era um dos meus principais objetivos para essa temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante”, lamentou o italiano.

Com a desistência de Sinner, o sérvio Novak Djokovic assume o posto de cabeça de chave número 1.