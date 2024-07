Autor do 1º gol das Olimpíadas travou batalhas com Vini Jr. e acusou Real Madrid de ser beneficiado

O futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris começou nesta quarta-feira, 24, e não demorou para sair o primeiro gol. O lateral-direito Marc Pubill precisou de 29 minutos para colocar a Espanha na frente do Usbequistão.

Na segunda trave, o lateral de 1,91 metros mostrou oportunismo e completou o desvio de Abel Ruiz após falta cobrada para dentro da área. A partida terminou com vitória da Espanha por 2 a 1.

Marc Pubill comemora o primeiro gol das Olimpíadas de Paris Foto: Franck Fife/AFP

PUBLICIDADE Mas quem é o autor do 1º gol das Olimpíadas de Paris? Marc Pubill fez 21 anos em junho e chegou ao Almería na temporada passada depois de ter sido revelado no Levante. Durante a última temporada, Pubill ficou como responsável por marcar Vini Jr. nas duas partidas entre Almería e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Os dois travaram boas disputas e estiveram envolvidos em um lance que deu o que falar.

Pela 21ª rodada do Espanhol, Marc Pubill estava marcando Vini Jr. quando a bola acertou o braço do camisa 7 do Real Madrid e entrou. Naquele momento, o Almería vencida por 2 a 1. A partida terminou com a vitória merengue por 3 a 2, de virada, e gerou muita reclamação dos adversários.

”Alguém decidiu que não podíamos ganhar aqui (no Santiago Bernabéu). Não há mais nada a dizer”, desabafou Marc Pubill após a partida.

O contrato do lateral espanhol com o Almería vai até junho de 2029, mas sua saída pode acontecer já nesta temporada. A imprensa portuguesa coloca o Benfica como um dos interessados na contratação de Pubill.

Com três pontos, a Espanha lidera o Grupo C das Olimpíadas, que tem ainda Egito e República Dominicana além do Usbequistão.