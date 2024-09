Jogador da NFL vomita na bola antes de iniciar jogada no campo; veja vídeo

O Green Bay Packers, que esteve no Brasil há duas semanas para disputar a partida da NFL no País, venceu seu primeiro jogo na liga de futebol-americano neste domingo, 15, contra o Indianapolis Colts. Mas o placar favorável dividiu a atenção dos fãs e da imprensa americana por causa de uma situação inusitada dentro de campo. Josh Myers, que joga de center, vomitou na bola antes de iniciar uma jogada.

O caso aconteceu no segundo quarto do jogo durante uma terceira descida para 10 jardas. Mesmo passando mal naquele momento, Myers deu continuidade à jogada e obrigou o quarterback Malik Willis a mudar sua estratégia. o invés de arremessar a bola, como era esperado, resolveu correr com ela para avançar em campo. O técnico do Packers, Matt LaFleur, explicou o episódio nojento na coletiva pós-jogo.

Green Bay Packers e Indianapolis Colts se enfrentaram neste domingo, 15, no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin. Foto: Morry Gash/AP

“Eu perguntei ao Malik (quarterback) por que ele não arremessou a bola naquela terceira descida e ele disse que o Josh vomitou na bola. Esta é a primeira vez que ouvi isso! Inclusive um dos árbitros veio e disse: ‘vimos seu center vomitar na bola, você quer que a gente tire ele da próxima vez?’ E eu disse com certeza, por favor, pois estamos falando de uma situação crítica, é a terceira descida e nunca vi um passe com vômito na bola. Acho que Malik não gostou diss”, disse LaFleur, que arrancou risadas da imprensa.