NFL deixa o Brasil e iniciará trabalhos para repetir jogo em 2025, após sucesso em São Paulo

“Não se trata de vir ao Brasil para um jogo. Isto é sobre uma parceria contínua com o Brasil no que diz respeito à NFL. Estamos comprometidos com o Brasil, com a prefeitura de São Paulo e a SPTuris. Só precisamos passar por este jogo e olhar para o futuro a respeito de quais são as oportunidades para as próximas partidas”, afirma Peter O’Reilly, vice-presidente executivo da NFL ao Estadão.

O saldo do jogo e da semana da NFL foi positivo: na Neo Química Arena – chamada de Arena Corinthians, por questões contratuais com a liga –, 47.236 torcedores acompanharam a vitória dos Eagles sobre os Packers, por 34 a 29. É o maior público do estádio desde a Copa do Mundo de 2014, quando tinha a capacidade máxima expandida. A partida também contou com uma “invasão” de torcedores americanos e uma celebração do esporte no País, com uma variedade de torcedores nas arquibancadas da casa corintiana.