Jovem peão brasileiro morre após ser atingindo por um touro no interior de São Paulo

O peão Thiago Francisco Perez Castilho, de 18 anos, morreu na madrugada da última sexta-feira, 23, após ser atingindo por um touro durante a 16ª Festa do Peão de Luiz Antônio, na região metropolitana de Ribeirão Preto. Castilho se apresentava no rodeio na noite de quinta-feira, 22, quando foi atingindo por sua própria montaria e arremessado para o chão da arena.

Ele chegou a ser atendido pela equipe médica do local e foi encaminhado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. O corpo de Castilho foi velado e enterrado em Brodowski, cidade do interior paulista onde o peão morava, na tarde desta sexta-feira.

Leia também Meia do Criciúma é internado com quadro de tromboembolismo pulmonar agudo

Com apenas 18 anos, o peão Thiago Castilho começou sua carreira em rodeios profissionais a menos de um ano e já era sondado por grandes equipes brasileiras. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vídeo do acidente chegou a ser gravado por parte do público e postado em redes sociais. Nele, é possível ver que o peão é arremessado por sua montaria poucos instantes depois de deixar a porteira. A cabeça de Castilho encontra com o corpo do touro e é nesse momento em que o peão perde seu capacete. Ao cair no chão, ele já está desacordado.

De acordo com os responsáveis pelo evento Luiz Antônio Rodeio Show, onde Castilho competiu, o jovem estava equipado com todas as proteções necessárias para montar no touro.