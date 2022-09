Kroos minimiza ‘riqueza’ dos times ingleses e cutuca: ‘Não ganharam título esse ano’

Os clubes do Campeonato Inglês seguem tirando os principais destaques das outras ligas europeias, temporada após temporada. Grandes, médios e até pequenas equipes da Inglaterra tem conseguido contratar os principais nomes do Espanhol, Italiano e Francês. Mas para o alemão Toni Kroos, do Real Madrid, essa superioridade no aspecto financeiro não vale tanto.

Ele não acredita que o Inglês seja tão superior em comparação às outras ligas e alfinetou a “concorrência”. “A Premier League não conquistou um título internacional este ano. O dinheiro que vem das transmissões dos jogos tem sido significativamente maior na Inglaterra há anos e, no entanto, não resultou em times ingleses ganhando tudo. Graças a Deus, nem todos os jogadores olham apenas para o salário, mas também para ganhar muitos títulos e crescer mais”, disse ao podcast OMR.

Toni Kroos e Canales disputam a bola na partida entre Real Madrid e Bétis pelo Campeonato Espanhol. Foto: EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Leia mais Radar da seleção: Antony e Raphinha brilham e ficam ainda mais perto da Copa

Em um futebol europeu com cifras cada vez mais exorbitantes, o Real Madrid contratou Kroos junto ao Bayern de Munique por 25 milhões de euros (R$ 90 milhões à época) para se tornar um dos melhores de sua geração na posição. O alemão destacou que o presidente merengue Florentino Pérez poderia ter aproveitado o baixo valor dessa negociação para lucrar alto com uma possível transferência no futuro, mas não o fez.

“Estou no Real Madrid há oito anos e houve proximidade desde o primeiro dia com ele. Sei que nesses oito anos ele não pensou nem por um segundo em me vender. Naquela época eu vim por ‘apenas’ 25 milhões de euros, com certeza ele poderia ter me vendido mais tarde por mais dinheiro.”

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com quatro vitórias em quatro rodadas. A equipe madrilenha está no Grupo F da Champions League, com RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. O primeiro jogo é nesta terça-feira, às 16h, contra o time escocês, em Glasgow.