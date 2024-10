Maguila deixa mulher advogada e 3 filhos: conheça família, apelido e curiosidades do boxeador

Os últimos anos da vida de Maguila foram de grande zelo da mulher, Irani Pinheiro. Casada com o boxeador por 30 anos, desde 1983, Irani foi quem mais cuidou de Maguila antes da internação. Ela é mãe do terceiro filho de Maguila, Adilson Rodrigues Júnior, que tem 34 anos e é ativista antirracista e contra gordofobia, conhecido como Júnior Ahzura.

A mulher chegou até a escolher as roupas que Maguila vestia, em determinado momento da união, quando o ex-boxeador já sofria com sintomas de ETC (encefalopatia traumática crônica). No final da carreira do pugilista, ela também teve participação.

Maguila e a mulher Irani Pinheiro, em 1988. Foto: Domicio Pinheiro/AE

Irani relatou à Veja, em 2020, que cursou Direito e se tornou advogada para proteger Maguila de problemas contratuais, ainda no final da carreira dele no boxe. Ainda hoje, ela tem um escritório no Avenida Paulista e continua a atuação.

Maguila em imagens dentro e fora do ringue 1 / 29Maguila em imagens dentro e fora do ringue Adílson José Rodrigues, o Maguila O pugilista José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, é o maior nome do peso-pesado do boxe nacional. Maguila deu ao brasileiro ... Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃOMais Adilson Maguila Rodrigues O pugilista brasileiro Adilson Maguila Rodrigues (d), durante combate com Waldemar Paulino, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (03/07/1983) Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila Maguila durante treino na capital paulista em 11/07/1983. Foto: OSWALDO JURNO/ESTADÃO Maguila Maguila com os filhos em 29 de outubro de 1984. Foto: Sidney Corrallo/Estadão Maguila Maguila, nocauteia Antônio Musladino durante luta em Itaquaquecetuba (SP) em 08/04/1984. Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila x Figueroa Maguila é declarado vencedor em luta contra o argentino Juan Figueroa, no Ginásio do Ibirapuera em 09/09/1984. Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila O peso-pesado, Adilson José Rodrigues é carregado após vencer luta disputada na capital paulista em 16/12/1984. Foto: CLAUDINE PETROLI/ESTADÃO Maguila x Daniel Falconi Em 18/05/1986 Maguila (em pé) disputou o título do Sul-Americano de peso-pesado com o argentino Daniel Falconi. Foto: Claudine Petroli/Estadão Maguila x Daniel Falconi Maguila é nocauteado pelo argentino Daniel Falconi, no ginásio do Parque São Jorge em 31/03/1985. Foto: ANTONIO LÚCIO/ESTADÃO Maguila x Rocky Sekorsky Confronto entre os pugilistas Maguila (calção branco) e o norte-americano Rocky Sekorsky, disputando o título das Américas, no Ginásio do Parque São ... Foto: DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃOMais Maguila x "Quebra Ossos" Maguila luta contra James "Quebra Ossos" Smith no Ginásio do Ibirapuera e vence o confronto por pontos (09/08/1987). Foto: DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO Maguila x "Quebra Ossos" Maguila se esquiva de golpe de James "Quebra Ossos" Smith. Foto: DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO Maguila Maguila no rinque em 1987. Foto: Newton Aguiar/Estadão Maguila x David Garside O pugilista peso-pesado Maguila (d) luta contra o David Garside, durante competição na capital paulista (12/06/1988). Foto: SÉRGIO BEREZOVSKY/ESTADÃO Adilson Rodrigues Maguila Maguila comemora vitória contra o inglês Dave Carside, durante luta realizada em São Paulo em 12/06/1988. Foto: SÉRGIO BEREZOVSKY/ESTADÃO Maguila Maguila em 3 de março de 1989. Foto: Marcia Zoet/Estadão Adilson Rodrigues Maguila Maguila em 14/12/1988. Foto: ALFREDO RIZZUTTI/ESTADÃO Maguila x Evander Holyfield Evander Holyfield (D) luta com Adílson Maguila Rodrigues, em Nevada (EUA) em 15/07/1989. O boxeador brasileiro perdeu por nocaute. Foto: FLÁVIO CANALONGA/Estadão Maguila x Evander Holyfield O pugilista americano Evander Holyfield (e) nocauteia o brasileiro Adílson Maguila Rodrigues, em luta realizada no Caesars Palace, em Lake Tahoe, Neva ... Foto: FLÁVIO CANALONGA/ESTADÃOMais Adilson Rodrigues Maguila Retrato do pugilista Adilson Rodrigues Maguila em seu posto de combustível, em São Paulo (17/10/1989). Foto: FLÁVIO CANALONGA/ESTADÃO Maguila e Éder Jofre O pugilista Adilson Rodrigues Maguila, recebe das mãos do também pugilista Éder Jofre o troféu Melhores do Ano, em solenidade em São Paulo (28/11/1989 ... Foto: JOSIAS BARROSO/ESTADÃOMais Adilson Rodrigues Maguila O pugilista Adilson Rodrigues Maguila, ao lado de sua esposa Irani, em frente ao seu novo empreendimento, uma loja de laticínios e massas (21/04/1992) ... Foto: HEITOR HUI/ESTADÃOMais Adildon Rodrigues Maguila Maguila no velório do piloto Ayrton Senna, na Assembleia Legislativa de São Paulo no bairro do Ibirapuera, zona sul da cidade (04/05/1994). Foto: MÔNICA ZARATTINI/ESTADÃO Adilson Rodrigues Maguila Brasil, Itaquaquecetuba, SP, 06/01/1997. Retrato do ex-pugilista Adilson Rodrigues Maguila, campeão sul americano dos Pesos Pesados, que assumiu a Sec ... Foto: MAURILO CLARETO/ESTADÃO Mais Maguila e Tom Cavalcante O ex-pugilista durante a gravação do programa humorístico "O Infeliz", comandado por Tom Cavalcante, na TV Record ( 03/12/2004). Foto: Clayton de Souza/Estadão Maguila e Tom Cavalcante O ex-pugilista durante a gravação do programa humorístico "O Infeliz", comandado por Tom Cavalcante. Foto: CLAYTON DE SOUZA/Estadão Projeto Social Crianças de um projeto que Adilson Maguila Rodrigues criou, fazem homenagem ao ex-pugilista, na Vila Olímpica Mário Covas, no Butantã, zona oeste de ... Foto: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO Mais Projeto Social Maguila observa luta em projeto social criado por ele. Foto: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO Reencontro entre Maguila e Falconi Ex-boxeadores Adilson Maguila Rodrigues e o argentino Walter Daniel Falconi posam no Hotel Jaragua no centro de Sao Paulo em 12/04/2019. Os dois se en ... Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAOMais

A preocupação fazia sentido. Maguila contava que nunca conseguiu fazer uma fortuna com o esporte. Após a luta épica contra Holyfield, por exemplo, ele declarou ter ficado com apenas US$ 5 mil da estimativa de US$ 150 mil de faturamento do confronto. O ex-lutador alegou ter sido enganado por empresários na ocasião.

Maguila já havia tido outro casamento antes de Irani. Com a primeira mulher, teve dois filhos. O primogênito foi Denilson lima dos Santos, o Maguilinha, que até tentou seguir carreira no boxe, mas não teve sucesso. Depois, nasceu Edmilson Lima dos Santos, que hoje tem 45 anos.

Por que o apelido Maguila?

Ele recebeu esse apelido por causa da sua semelhança no porte físico com “Magilla Gorilla”, protagonista de um desenho animado. No enredo do programa, o gorila mora em uma loja de animais. Ele costumava causar confusões por ser muito forte e desastrado. A força também era comparada com o boxeador.