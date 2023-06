Matías Rojas faz golaço contra o Flamengo e sorri ao ser perguntando sobre o Corinthians

Perto de ser confirmado como reforço do Corinthians, Matías Rojas empolgou os torcedores corintianos com o golaço que marcou na derrota do seu time, o Racing, por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, pela Libertadores. Em um dos seus últimos jogos pelo time argentino, o meia-atacante paraguaio foi às redes com um belo arremate de canhota que morreu perto do ângulo.

Rojas deve reforçar o Corinthians em breve. A diretoria alvinegra já tem um acordo com o atleta. Foi oferecido um contrato de quatro anos ao paraguaio, que gostou da proposta. Resta apenas a assinatura.

Depois da partida, na zona mista do Maracanã, o paraguaio foi perguntado sobre seu acerto com o Corinthians. Ele não respondeu à pergunta, mas acenou positivamente e sorriu para o repórter, que afirmou que a torcida do Corinthians está esperando o jogador.

Matías Rojas comemora seu golaço pelo Racing contra o Flamengo no Maracanã Foto: Bruna Prado/AP

Rojas já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, uma vez que seu contrato com o Racing termina no fim deste mês. O Corinthians foi o último a entrar na briga para ter o jogador, mas é o que está mais perto de anunciá-lo. Restam detalhes financeiros para acertar a contratação do paraguaio. O empecilho maior é o valor do salário. O time argentino ainda tenta convencer o atleta a ficar.E

Ele se limitou a dizer que tomou “uma decisão e mais pra frente será revelada”, em entrevista a TyC Sports, emissora argentina. “Do meu futuro estão falando muito, há quase um ano. Pra mim é um pouco complicado pelo emocional. O tempo corre atrás de mim e me persegue”, disse o Rojas, sobre o fim de seu contrato com o Racing.

Embora o Corinthians não tenha que pagar para tirar Rojas do Racing, uma vez que seu contrato está na iminência de terminar, o custo da operação é alto. Valorizado, o atleta exige cerca de R$ 15 milhões pelo pagamento de luvas e um salário anual de R$ 10 milhões líquidos. Ele entende viver a melhor fase de sua carreira e já recusou uma proposta do Botafogo porque não a considerou vantajosa.

