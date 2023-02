Medalhista olímpica Adriana Araújo é resgatada para o boxe por manager e volta aos ringues em março

Medalha de bronze na Olimpíada de Londres-2012, a baiana Adriana Araújo vai retornar ao boxe profissional em 23 de março. A lutadora, de 40 anos, vai enfrentar, em Montreal, no Canadá, a atleta local Mary Spencer.

Adriana Araújo, que possui um cartel de seis vitórias (um nocaute) e uma derrota, não luta desde 4 de outubro de 2020, quando perdeu para a britânica Chantelle Cameron, por pontos, em Londres, em duelo válido pelo cinturão do Conselho Mundial de Boxe (CMB) na categoria dos pesos superleves.

Leia também José Aldo estreia no boxe com vitória, mas atuação frente fraco rival decepciona

Spencer, de 38 anos, soma sete vitórias (cinco nocautes) e uma derrota, registrado em dezembro passado, diante da belga Femke Hermans, por pontos. A canadense é a sexta colocada no ranking do CMB.

Adriana Araújo foi ao pódio nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Foto: Murad Sezer/ Reuters

O manager de Adriana Araújo é Patrick Nascimento, que cuida da carreira do ex-campeão mundial Patrick Texeira, além de orientar também Andres Gregório, apontado como a mais nova joia da nobre arte brasileira, com luta marcada também para março, dia 4, no México.