Morre João Luiz Ribeiro, primeiro ginasta olímpico do Brasil, aos 64 anos

Morreu João Luiz Ribeiro, o primeiro atleta a representar a ginástica artística do Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos. Ribeiro integrou a equipe brasileira que conquistou a primeira medalha da modalidade em Jogos Pan-americanos e disputou a Olimpíada de Moscou, em 1980. Ele tinha 64 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em São Joaquim (SC), o ginasta começou a carreira na Sogipa, em Porto Alegre. Ele treinava basquete, mas passou a experimentar os aparelhos de ginástica do clube. Ao se destacar nas competições da modalidade, Ribeiro foi convidado a treinar no Tijuca Tênis Clube, do Rio de Janeiro, e depois no Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.

Em 1979, João Luiz Ribeiro foi aos Jogos Pan-americanos de 1979, em San Juan, Porto Rico. Junto da equipe brasileira, ele conquistou a primeira medalha da modalidade na competição, o bronze. Além disso, no Mundial de Fort Worth, no Texas, no mesmo ano, Ribeiro tornou-se o segundo ginasta brasileiro a tirar o brevê conferido pela FIG (Federação Internacional de Ginástica), uma honraria dada apenas a quem passava da média 9 em grandes competições.

João Luiz Ribeiro carregou a tocha da Rio 2016 Foto: Confederação Brasileira de Ginástica (Divulgaç

No ano seguinte, Ribeiro disputou os Jogos Olímpicos de Moscou, na Rússia. Ele terminou a disputa individual geral na 64ª posição. Nos aparelhos, a melhor posição foi o 53º lugar no solo. Assim, Ribeiro tornou-se o primeiro ginasta brasileiro numa edição dos Jogos Olímpicos, ao lado de Cláudia Costa.

Depois de se aposentar, Ribeiro foi morar nos Estados Unidos, onde viveu por quase 50 anos, e teve duas academias de ginástica artística, em Nova Jersey, onde chegou a atender 800 crianças. Em 2020, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) relembrou a conquista do Pan de 1979. Na época, Ribeiro relembrou a conquista do bronze: “Nosso esporte é individual, mas soubemos dar força um ao outro, e isso foi determinante. Mais de 50% da ginástica é mental”.

A CBG e o Comitê Olímpico do Brasil lamentaram a morte do ex-ginasta.