Morte de Pelé ganha destaque nos jornais estrangeiros; veja capas

A morte de Pelé nesta quinta-feira, 29, em São Paulo, causou repercussão imediata na versão online dos principais jornais do mundo. Os principais veículos de imprensa definiram o falecimento como a perda do maior jogador de futebol da história. Pelé faleceu às 15h27, no Hospital Albert Einstein, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia, de acordo com o boletim médico. Veja as principais capas dos veículos internacionais:

O jornal The New York Times, o mais influente do mundo, estampou em destaque a notícia que Pelé representa “the global face of soccer”, ou o rosto mundial do futebol. O jornal também traz um artigo do ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik. O tempo de leitura estimado é de aproximadamente 10 minutos, dedicado apenas aos artigos mais aprofundados. “Pelé, considerado tesouro nacional no Brasil e que conquistou popularidade mundial, ajudou a popularizou o esporte nos Estados Unidos”, diz trecho do texto. O Rei do Futebol encerrou sua carreira nos gramados americanos na década de 1970.

O jornal The New York Times chamou Pelé de o 'rosto mundial do futebol'

O jornal The Washington Post diz que Pelé era, há décadas, o atleta mais celebrado do mundo. O Los Angeles Times recorda as origens do Rei e diz que ele saiu de uma cidade no interior de Minas Gerais (Três Corações) para se tornar o maior atleta de futebol do mundo. A CNN, um dos principais canais de TV do mundo, também destacou o pioneirismo de Pelé como figura global. “Pelé morre aos 82: lenda brasileira do futebol foi o primeiro ícone global e tricampeão do mundo”. A emissora afirma ainda que o nome de Pelé foi sinônimo de futebol por mais de 60 anos.

Para a emissora CNN, Pelé foi o primeiro ícone global do esporte

O diário Olé, o mais importante periódico esportivo da Argentina, afirma que a morte de Pelé comoveu o mundo no meio das festividades de Natal. O jornal destaca que a piora do estado de saúde nas últimas horas já havia levado ao início da preparação da Vila Belmiro como o local de um possível funeral. Pelé é descrito como “um dos maiores da história do futebol” e que teve uma relação com Maradona, falecido em 2020, marcada por “amor, brigas, paz, acusações fortíssimas e, no final, quase amigos”.

O jornal argentino Olé cita 'dor mundial' com a morte de Pelé

O jornal mexicano El Universal lembra a proximidade do falecimento de Pelé com a Copa do Mundo no Catar. No dia 18, a Argentina se sagrou tricampeã mundial ao derrotar a França na final. A Copa coincidiu com o momento de internação de Pelé, o que motivou inúmeras homenagens nos estádios da Copa. “Menos de um mês depois do fim do Copa do Mundo do Catar, faleceu Edson Arantes do Nascimento, a lenda brasileira”. O México foi o palco da consagração de Pelé com a conquista do tricampeonato mundial na Copa de 1970, no Estádio Azteca.

O jornal mexicano El Universal também homenageou Pelé

Na Europa, os veículos também reverenciaram a carreira mundial do tricampeão com a seleção brasileira. O jornal The Guardian destacou a habilidade incomum e a potência física do Rei do Futebol. “Pelé, o virtuoso brasileiro que possuía uma habilidade cativante e capacidade atlética que garantiram que fosse universalmente considerado um dos maiores jogadores de futebol, morreu aos 82 anos de idade”, diz o jornal britânico.

O jornal The Guardian destaca a capacidade técnica e física de Pelé

O periódico francês L´Équipe, que se refere a ele como o atleta do século traz o título “O fim de um mundo”, além do editorial “Magia insuperável”. Na capa da versão impressa, que vai circular nesta sexta-feira, 30, a mancheter é “Ele era um rei”. Já o Le Parisien foi adiante com a manchete: “Pelé, o maior jogador de futebol da história, morre”. “Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, reconhecido com um dos, senão o maior jogador da história do futebol mundial, morreu nesta quinta-feira, vítima de um câncer de cólon. O mundo presta-lhe uma homenagem”, diz trecho do jornal Le Parisien.

Capa do inglês Daily Express

Com uma foto de Pelé ainda jovem, sorridente, o Libération destaca que o Atleta do Século marcou uma era. Pouco depois do fim da Copa do Mundo do Qatar, o primeiro a ser realizado em um país árabe, Edson Arantes do Nascimento, cujo verdadeiro nome era Pelé, morreu na quinta-feira aos 82 anos de idade. A globalização do jogo foi obra dele. A alegria que emana dela ainda é ele”, escreveu o periódico francês.

O francês Libération atribui a Pelé a globalização do futebol

Os jornais espanhóis também destacaram Pelé como o maior de todos os tempos. O Marca escreveu: “Morre Pelé: o futebol perde seu Rei” em que mostra uma foto do Rei ainda jovem e já coroado. A manchete do Mundo Deportivo foi “Falece Pelé, lenda do futebol mundial”, linha semelhante pelo As: “Morre Pelé, o Rei do futebol”.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport trouxe a manchete dupla. Em destaque, o título “O mundo do futebol de luto: morre Pelé aos 82 anos”. Logo abaixo, o principal periódico italiano cita a genialidade do craque: “Pelé, o rei do baile do futebol: três Copas do Mundo, mais de mil gols, a arte do impossível”.

O jornal Gazzetta dello Sport avaliou que Pelé era capaz da 'arte do impossível'

Na Alemanha, o jorna Bild, o principal do Pais, estampou: “Pelé está morto – o maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o campo. Pelé morreu. Ele tinha 82 anos”.

Para o jornal alemão Bild, o maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o campo

Até em países com pouca tradição futebolística, a morte de Pelé dominou as manchetes dos principais veículos de comunicação. A Al Jazeera, organização árabe de notícias, publicou um perfil com o título: “Habilidades, carisma, misticismo: A vida da lenda do futebol: Pelé - o mundo se despede de um dos maiores jogadores de futebol já visto”. A rede destaca ainda uma frase histórica do jornalista Armando Nogueira, falecido em 2010. “Se Pelé não tivesse nascido homem, ele teria nascido bola de futebol”.

A Al Jazeera também dedicou a manchete para a morte de Pelé

O mesmo destaque foi dado para o nigeriano Vanguard. “O ícone do futebol brasileiro Pelé, considerado o maior jogador de todos os tempos e um tricampeão mundial de futebol que idealizou o ‘futebol bonito’, morreu aos 82 anos de idade, disse sua família na quinta-feira”, escreveu o principal periódico da Nigéria. O jornal destaca ainda a frase da filha de Pelé, publicada nas redes sociais após o falecimento. “Tudo o que somos é graças a vocês”. Nós o amamos infinitamente”. Descanse em paz”, escreveu a filha Kely Nascimento na Instagram.

Na Austrália, o Sydney Morning Herald, destacou a trajetória de Pelé. “O mágico astro do futebol brasileiro que saiu da pobreza, descalço, para se tornar um dos maiores e mais conhecidos atletas da história moderna havia entrado e saído do hospital nos últimos meses depois que um tumor foi encontrado em seu cólon”.

A emissora japonesa NHK destacou as 'habilidades excepcionais' de Pelé

Depois de citar os principais feitos de Pelé na história das Copas, a emissora japonesa NHK afirma que Pelé é frequentemente citado como “o maior jogador de futebol do século 20″ por suas habilidades excepcionais.

