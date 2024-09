Packers x Eagles: temperatura para NFL em SP pode estar mais baixa do que em Green Bay e Filadélfia

Pela primeira vez, uma partida da semana 1 da National Football League (NFL) não será disputada nos Estados Unidos. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira, 6, a partir das 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. Será a primeira partida da liga no Brasil, mas não significa que as franquias sentirão falta de suas casas, necessariamente: em São Paulo, a previsão do tempo indica que a cidade terá temperaturas inferiores àquelas registradas nos Estados de Wisconsin e Pensilvânia.

As franquias chegaram nesta quarta-feira, 4, em São Paulo, e realizaram a única sessão de treinamentos na quinta-feira – Eagles na Neo Química Arena e Packers no CT Joaquim Grava. Em dois dias, a temperatura máxima da cidade despencou de 32º C para 22ºC – apesar da proximidade com a primavera, que começa ainda em setembro.

No horário do jogo, às 21h15 (de Brasília), os termômetros de São Paulo devem registrar uma temperatura mínima de 16ºC, com sensação térmica de 15ºC, segundo previsão do Estadão. No mesmo horário, Filadélfia deverá ter uma temperatura de 22ºC, enquanto o Estado do Wisconsin, de 14ºC. No hemisfério norte, o verão é que está em vigor, o que faz com que as temperaturas sejam mais elevadas.

Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles, na chegada da franquia ao Brasil. Foto: Andre Penner/AP

PUBLICIDADE Frio é algo com o qual os Packers já estão acostumados. O Ice Bowl, contra o Dallas Cowboys, em 1967, é o jogo mais frio disputado na história da NFL. No Lambeau Field, casa do Green Bay, a franquia venceu por 21 a 17. Naquele dia, a temperatura registrada em Wisconsin foi de -25ºC, com sensação térmica de -44ºC. “Ainda está muito quente aqui no Brasil. Já tivemos que atuar em alguns cenários piores na Filadélfia. No frio, afeta a forma como jogamos e o movimento da bola”, Jake Elliott, kicker do Philadelphia Eagles.

Para aqueles torcedores que vierem ao Brasil, não precisarão esperar algo ‘congelante’, mas não será nenhuma surpresa a temperatura e a sensação térmica em Itaquera. A expectativa da NFL é de receber um volume considerável de torcedores americanos, tanto de Eagles, quanto dos Packers. “Veremos um bom número de torcedores viajando para cá, para São Paulo, será uma experiência histórica realmente única”, conta Peter O’Reilly, vice-presidente executivo da NFL, ao Estadão.

A expectativa é de que, dos mais de 45 mil lugares para a partida, uma grande parte destes sejam de torcedores vindos dos Estados Unidos. A proximidade da Neo Química Arena com o aeroporto de Guarulhos favorece esse deslocamento até o jogo. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil observou um aumento de 133% na emissão de passagens aéreas dos Estados Unidos.

Publicidade

Ao longo das últimas semanas, torcedores e jogadores dos Eagles, principalmente, criticaram a decisão da NFL de colocar um jogo no Brasil na semana 1. Nas redes sociais, o fato de a estreia da franquia na temporada regular ser fora de casa ‘irritou’ torcedores da Filadélfia, enquanto atletas temem pela segurança. Ambos os temas foram abordados para que não ocorram

“Os torcedores dos Eagles são apaixonados por seu time. As críticas nas redes sociais não têm sido algo que está muito no nosso radar. É uma oportunidade única de jogar na noite de sexta-feira da primeira semana. Nunca fizemos isso antes, não jogamos na noite de sexta-feira há mais de 50 anos. Tivemos esta oportunidade e Eagles e os Packers a abraçaram”, diz o VP executivo da liga.

Eagles e Packers chegaram nesta quarta-feira ao Brasil; no dia seguinte, realizaram uma única sessão de treinamentos antes da partida na Neo Química Arena. O jogo, que marca a estreia das franquias na temporada 2024/2025 da NFL, acontece às 21h15 (de Brasília) e tem transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV!, CazéTV e NFL Game Pass no DAZN.