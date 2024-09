NFL em São Paulo: tudo que você precisa saber para curtir o jogo na Neo Química Arena e longe dela

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira, 6, na primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil. A maior liga do futebol americano terá sua primeira experiência no hemisfério sul a partir das 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. As equipes chegam ao Brasil nesta quarta-feira, 4, e realizam seus treinamentos no estádio e no CT Joaquim Grava, do Corinthians, no dia seguinte.

Os mais de 45 mil ingressos, que chegaram a custar até R$ 2.520,00, já estão esgotados desde junho. Ainda há opções para os camarotes da Neo Química Arena, com valores que chegam na casa dos R$ 300 mil. Seja no estádio, ou nas ruas de São Paulo, o Estadão separa a seguir um guia completo para o torcedor que quiser acompanhar as emoções do esporte da bola oval.

Para quem vai ao jogo da NFL na Neo Química Arena

Os portões para a partida serão abertos às 17h (de Brasília) na sexta-feira, 6. Além da partida em si, a Neo Química Arena contará com uma série de ativações da NFL, como produtos oficiais e de parceiros, exibição de troféus da liga e desafios de habilidade. No estádio, eles estão restritos àqueles que já possuem o ingresso.

Serão exibidos os 58 anéis dos campeões da NFL na era Super Bowl, assim como o Troféu Vince Lombardi, dado à franquia campeã em cada ano. Fãs também poderão treinar suas habilidades com desafios de arremesso e tirar fotos com réplicas do logo de Eagles e Packers, assim como outras atrações. Todas estão sujeitas a mudanças, sem aviso prévio. Diferentemente de jogos do Corinthians, o estacionamento do estádio não estará disponível aos torcedores. A NFL recomenda que seja utilizado o transporte público, especialmente o metrô, que estará funcionando 24 horas no dia da partida. As estações mais próximas são Artur Alvim e Corinthians-Itaquera, da Linha 3 Vermelha do metrô.

Show do intervalo e atrações na partida

Antes do kickoff em São Paulo, a artista de música eletrônica CAROLA fará uma apresentação. Luísa Sonza apresentará o hino nacional brasileiro, enquanto o cantor de dupla nacionalidade (americano e brasileiro) Zeeba apresentará o hino dos Estados Unidos. Já no show do intervalo, Anitta foi escolhida pela NFL para representar o País na primeira partida da liga disputada no hemisfério sul.

Para quem não vai ao jogo da NFL

Aos torcedores que não compraram o ingresso para a partida, há outras oportunidades para acompanhar a semana da NFL, mesmo à distância. No Parque Villa Lobos, a liga, em parceria com a prefeitura de São Paulo e a SPTuris, promove a NFL Experience. São mais de 25 mil m², com uma série de atrações. O evento é gratuito e acontece ao longo do fim de semana, entre os dia 6 e 8 de setembro.

Também haverá a exposição das conquistas das franquias, lojas oficiais e desafios de habilidades. Além de ativações de Eagles e Packers, Miami Dolphins e New England Patriots, equipes que adquiriram direitos de exposição de marca no Brasil, também estarão presente no evento, que terá participações ilustres ao longo do fime de semana. Outro destaque são as aulas de flag football, esporte que integrará o programa olímpico em Los Angeles-2028, para meninos e meninas.

Além disso, também haverá watch parties, da partida entre Eagles e Packers, na sexta-feira, e da rodada de domingo. O evento recria o modelo do NFL In Brasa, organizado pela liga em 2023 e 2024, no fim de semana do Super Bowl. A reportagem visitou as instalações da NFL Experience, que ainda está sendo preparada para abrir as portas no dia 6 de setembro.

Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil, em frente ao palco onde acontecerá a watch party da NFL Experience. Foto: Divulgação/ NFL Brasil

“A NFL Experience é o maior evento de torcedores que temos fora dos EUA. A ideia é que as pessoas possam trazer seus amigos e família para curtir esse momento e a combinação da cultura brasileira ao jeito da NFL de fazer as coisas”, afirma Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil, ao Estadão. Para o ‘chefão’ da liga no País, a exibição dos troféus do Super Bowl é o “diferencial” para outros eventos.

Para acessar o evento, será necessário um cadastro no aplicativo NFL OnePass, disponível na App Store e Google Play. O serviço conta com informações completas do calendário da NFL no Brasil, assim como informação das ativações e horário de cada ação. Na NFL Experience, por exemplo, haverá shows no palco da watch party – assim como a apresentação da cantora Anitta, no show de intervalo de Eagles e Packers, na Neo Química Arena.

No domingo, além da NFL Experience, o Parque Villa Lobos também receberá a NFL Run. Será uma corrida de 5 km, junto a uma caminhada recreativa de 2 km, a partir das 7h (de Brasília), aberto para todas as idades. Neo Química Arena será Arena Corinthians Quando Augusto Melo ganhou a eleição, o presidente buscou entender junto com a NFL as cláusulas e especificidades do contrato. À época, foi acordado que o naming right do estádio não seria divulgado pela liga, assim como quaisquer outras ações comerciais que o Corinthians tenha. Foi oferecido à Hypera Pharma, detentora dos direitos do estádio, que a marca pagasse um valor a mais para que pudesse expor "Neo Química" nas divulgações da NFL, mas foi rejeitado. Essa é a regra para as partidas internacionais na NFL, que acontecerão neste ano também na Inglaterra e Alemanha. O contrato assinado entre a liga e a Corinthians prevê que o estádio seja cedido para o uso durante a semana da partida – que começa nesta segunda-feira, 2, na prática. A liga não pode fechar outro acordo de naming right, no entanto. Na prática, o estádio volta a ser chamado simplesmente por Arena Corinthians, nome que recebeu até setembro de 2020.

Sem cores verdes

A uma semana da primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, o Philadelphia Eagles, mandante da partida na Neo Química Arena, revelou o uniforme que utilizará no confronto com o Green Bay Packers. A franquia, que tem o verde como cor predominante, utilizará uma combinação inédita, de preto e branco. Ainda haverá detalhes em verde, no uniforme, mas o alvinegro será predominante. “Vocês nunca viram esse combo”, escreveu a franquia da Philadelphia em suas redes sociais.

Philadelphia Eagles utilizará uniforme preto e branco na partida contra o Green Bay Packers. Foto: Divulgação/ Philadelphia Eagles

Eagles e Packers adotam o verde como cores principais em seus uniformes e logos. O Corinthians, dono do estádio, ‘abomina’ a cor no entanto, em função da rivalidade com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, à exceção do gramado, não há menção a cor. A mudança do uniforme da franquia surge após pedidos ‘informais’ de Augusto Melo, presidente do Corinthians, e polêmicas envolvendo os próprios jogadores do time de futebol americano.