Olimpíadas 2024: Augusto Akio faz manobra espetacular e conquista o bronze no skate park

O Brasil conseguiu mais uma medalha no skate park masculino das Olimpíadas. Depois de Pedro Barros ser prata em Tóquio-2020, Augusto Akio ficou com o bronze em Paris. Pedro Barros e Luigi Cini também disputaram a final.

Os skatistas sabiam que precisariam arriscar para conseguirem subir ao pódio devido a qualidade dos adversários e por isso a final foi marcada por muitas quedas. O brasileiro Luigi Cini, por exemplo, não conseguiu completar nenhuma volta.

Augusto Akio foi bronze em Paris Foto: Odd Andersen/AFP

Diferente de Augusto Akio e Pedro Barros. Em sua 2ª tentativa, “Japinha” levou o público ao delírio e recebeu 91.85, ficando em 3º lugar. Medalhista de prata em Tóquio-2020, Pedro Barros tirou 91.65 na última volta e terminou em 4º lugar.

Atual campeão olímpico, o australiano Keegan Palmer ganhou o ouro ao tirar 93.11 logo na sua primeira volta. A prata ficou com o norte-americano Tom Schaar, com 92.23.

A prova

PUBLICIDADE Apenas dois skatistas não caíram na primeira volta. Atual campeão olímpico, o australiano Keegan Palmer terminou na liderança, com 93.11. O norte-americano Tom Schaar também continuou de pé e recebeu 90.11.

Na segunda volta, Augusto Akio sofreu uma queda nos segundos finais, mas mesmo assim recebeu 81.34. Já Luigi Cini caiu logo no início e praticamente não pontuou. Pedro Barros veio na sequência e assumiu provisoriamente o 3º lugar ao tirar 86.41.

O problema é que o norte-americano Tate Carew fez uma grande volta e, com 91.17, pulou para o 2º lugar, tirando Pedro Barros do pódio. A vice-liderança foi retomada pelo também norte-americano Tom Schaar, com 92.23.

Com uma grande volta, Augusto Akio assumiu provisoriamente o 3º lugar ao tirar 91.85. Depois de Luigi Cini cair, Pedro Barros recebeu 91.65 e ficou na 4ª colocação. Faltava apenas Alex Sorgente para “Japinha” assegurar o bronze. E ele veio com a queda do italiano.