Olimpíadas 2024: semis e finais do surfe são reagendadas e correm risco de adiamento

As semifinais e finais do surfe da Olimpíada de Paris-2024 tiveram horário adiado por causa da previsão do tempo em Teahupo’o, na costa sudoeste do Taiti, onde as provas são realizadas, neste sábado, 3. A condição das águas da praia está classificada com o código laranja. Dois brasileiros continuam vivos na disputa: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.

As provas começariam a partir das 14h (horário de Brasília). Agora, a nova previsão é para 19h, ainda neste sábado. Entretanto, às 16h30 será feita uma nova avaliação pela organização da Olimpíada para decidir se as etapas serão mantidas ou remarcadas para outra data.

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb vivem apreensão sobre provas das semifinais e finais do surfe. Foto: William Lucas/COB