Olimpíadas 2024: veja os resultados do Brasil em Paris nesta quinta-feira, 1º/08

O Brasil faturou mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta quinta-feira, 1º, o atletismo tem a prova da macha atlética, com a prata para Caio Bonfim. Na ginástica artística, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva disputam a final da ginástica artística individual geral.

Além disso, as equipes das mulheres foram à quadra no vôlei para confirmar a classificação para as quartas de final. Hugo Calderano avançou as semifinais do tênis de mesa. À noite, o surfe encaminha a 3ª rodada feminina e as quarta de final masculina, com confronto entre os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca.

Rebeca Andrade disputa a final individual geral na ginástica artística. Foto: Loic Venance/AFP

Veja os resultados do Brasil nesta quinta-feira, 1º de agosto, nas Olimpíadas 2024:

Atletismo (Marcha Atlética)

Caio Bonfim - encerrou a prova na 2ª colocação e ganhou a medalha de prata

Max Batista - encerrou a prova na 28ª colocação

Matheus Correa - encerrou a prova na 39ª colocação

Gabriela de Sousa - encerrou a prova na 36ª colocação

Viviane Lyra - encerrou a prova na 18ª colocação

Erica Sena - encerrou a prova na 13ª colocação

Handebol feminino

Judô

Mayra Aguiar - eliminada nas oitavas de final da categoria até 78kg após luta contra Alice Bellandi, da Itália

Leonardo Gonçalves - eliminado na segunda fase eliminatória da categoria até 100kg após luta contra Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos.

Hipismo (saltos por equipes)

Pedro Veniss, Stephan de Freitas e Rodrigo Pessoa (classificação) - equipe eliminada por uso de espora

Tênis de mesa

Hugo Calderano - classificado para a semifinal após derrotar o sul-coreano Jan Woojin

Natação

Guilherme Santos - eliminado nos 50m livre

Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmann e Stephanie Balduccini - classificadas para a final do revezamento 4x200m livre

Tiro esportivo

Geovana Meyer (classificação carabina 50m 3 posições) - eliminada na 22ª posição.

Vela (Windsurf masculino)

Mateus Isaac (regatas 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) - a partir das 7h30

Mateus Isaac (regatas 18 e 19) - a partir das 14h30

Vôlei feminino

Vôlei de praia