Olimpíadas 2024: veja os resultados do Brasil em Paris neste domingo, 4/08

O domingo começou agitado e com frustrações para o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os brasileiros que tinham chances de medalha durante a manhã brasileira não conseguiram completar a missão.

Houve frustração também para o arqueiro Marcos D’Almeida, eliminado pelo sul-coreano Kim Woojin nas oitavas de final do tiro com arco, e para Pepe Gonçalves, que passou das eliminatórias no caiaque cross. No vôlei de praia, André e George caíram nas oitavas de final após derrota por 2 sets a 0 para Ehlers/Wicler.

O atletismo tem cada vez mais provas. O destaque é Valdiléia Martins, que vai disputar a final do salto em altura feminino.

Hugo Calderano tem chance de medalha inédita em Paris. Foto: Wang Zhao/AFP

Veja os resultados do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024 neste domingo, 4/08:

Tiro esportivo (Skeet feminino)

Georgia Furquim Bastos - eliminada em 26º lugar no segundo dia de classificação.

Vôlei de praia

André/George - eliminados nas oitavas de final após derrota por 2 sets a 0 para Ehlers/Wicler (Alemanha).

Carol/Bárbara - eliminadas nas oitavas de final após derrota por 2 sets a 0 para Mariafe/Clancy (Austrália).

16h - Evandro/Arthur x Van de Velde/Immers (Holanda) - oitavas de final.

Atletismo

Tatiane Raquel da Silva - 3.000m com obstáculos feminino (1ª rodada) - eliminada no 33º lugar.

Ana Carolina Azevedo - 200m feminino (1ª rodada) - 37ª colocada e classificada para rodada de repescagem.

Lorraine Martins - 200m feminino (1ª rodada) - 45ª colocada e classificada para rodada de repescagem.

Lucas Marcelino dos Santos - salto em distância masculino (classificação) - eliminado sem marca.

Eduardo Rodrigues - 110m com barreiras masculino (1ª rodada) - classificado à semifinal em 10º.

Rafael Pereira - - 110m com barreiras masculino (1ª rodada) - 20º e classificado para a rodada de repescagem.

Chayenne da Silva - 400m com barreiras feminino (1ª rodada) - terminou a bateria classificatória em sétimo lugar, e vai disputar a repescagem..

14h05 - Lucas Carvalho - 400m masculino (1ª rodada).

14h55 - Valdileia Martins - salto em altura feminino (final).

Tiro com arco

Boxe

Vela

Bruno Fontes - Dinghy masculino (provas 7 e 8) - em disputa.

Henrique Duarte Haddad/Isabel Swan - Dinghy misto (provas 5 e 6) - em disputa.

Bruno Lobo - Kite masculino (provas 1, 2, 3 e 4) - em disputa (3º colocado na primeira regata)

9h35 - Gabriella Kidd - Dinghy feminino (provas 7 e 8).

10h45 - Marina Mariutti Arndt/João Siemsen - multicasco misto (regatas 4, 5 e 6).

Tênis de mesa

Hugo Calderano perdeu disputa pelo bronze contra Felix Lebrun, da França. Ciclismo de estrada 9h - Ana Vitória Magalhães - prova de estrada feminina. Canoagem slalom 10h30 - Pepe Gonçalves - caiaque cross masculino - eliminado ao terminar as eliminatórias no quarto lugar da bateria

11h45 - Ana Sátila - caiaque cross feminino - classificada para as quartas de final Vôlei 16h - Brasil x Polônia - feminino - rodada preliminar do Grupo B.