Olimpíadas: Marcus D’Almeida vê adversário fazer prova quase perfeita e é eliminado no tiro com arco

Em uma prova de alto nível, Marcus D’Almeida se despediu das Olimpíadas de Paris neste domingo, 4, ao ser eliminado pelo sul-coreano Kim Woojin nas oitavas de final do tiro com arco.

O primeiro set mostrou que Marcus D’Almeida precisaria ter um desempenho quase perfeito para conseguir se classificar. Com duas flechadas no 10 e uma no 9, o brasileiro empatou com Kim Woojin por 29 a 29.

Marcus D'Almeida foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco Foto: Punit Paranjpe/AFP

Esse foi o único ponto somado por Marcus D’Almeida, que perdeu as outras seis. Kim Woojin tirou a maior nota 11 vezes em 12 tentativas e garantiu a classificação para as quartas de final. O adversário será o campeão olímpico Mete Gazoz, da Turquia.