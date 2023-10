Lochte fica sem mais dois patrocinadores após mentir sobre assalto no Rio

A Speedo USA não foi o único patrocinador a encerrar seu apoio a Ryan Lochte após o nadador mentir ao dizer que foi vítima de um assalto à mão armada no Rio, durante a Olimpíada. Nesta segunda-feira, a Ralph Lauren, gigante do setor de vestuário, e a Syneron-Candela, empresa de cuidados com a pele, também anunciaram o fim do acordo com o nadador norte-americano em mais uma demonstração de que a polêmica vai afetar as suas finanças.

"A Ralph Lauren continua a patrocinar orgulhosamente as equipes olímpica e paralímpica dos Estados Unidos e os valores que os seus atletas incorporam", disse a empresa responsável pelos trajes utilizados pela equipe americana na abertura e no encerramento da Olimpíada, "O acordo da Ralph Lauren com Ryan Lochte foi especificamente para os Jogos Olímpicos Rio-2016 e a empresa não vai renovar seu contrato".

"Nós mantemos nossos funcionários sob alto padrão, e esperamos o mesmo de nossos

parceiros de negócios", disse a Syneron-Candela. "Desejamos sucesso a Ryan nos seus esforços futuros e agradecemos pelo tempo que ele gastou apoiando nossa marca", acrescentou a empresa.

Lochte emitiu um breve comunicado em que comenta o fim do seu breve relacionamento com a Speedo, a primeira empresa a deixar de patrocinar Lochte. "Eu respeito a decisão da Speedo e estou grato pelas oportunidades que a nossa parceria me deu ao longo dos anos. Estou orgulhoso das realizações que alcançamos juntos".

Lochte é um dos mais bem-sucedidos nadadores da história dos Estados Unidos, tendo conquistado 12 medalhas olímpicas. Durante o Rio-2016, ele E outros três atletas norte-americanos declararam que foram alvos de um assalto, com o uso de armas, em uma falsa blitz.

A polícia, porém, desconstruiu a versão ao descobrir que tudo não passou de uma confusão causada pelos atletas em um posto de gasolina na Barra da Tijuca. Eles teriam cometido atos de vandalismo no banheiro do posto, causando prejuízos ao dono do local.