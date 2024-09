O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado em João Pessoa (PB), iniciou as disputas no adulto na última sexta-feira (20) e encerra já no final de semana. Os atletas disputam as últimas classificatórias até este sábado (21) e as finais de aparelhos no domingo (22). As campeãs olímpicas em Paris-2024 Rebeca Andrade, Júlia Soares e Lorrane Oliveira estão participando da competição, bem como Arthur Nory e Diogo Soares, que também estiveram na última edição dos Jogos.

Rebeca é a grande atração do torneio pelo seu desempenho histórico nas Olimpíadas, em que conquistou um ouro, duas pratas e um bronze. Ela, no entanto, não compete no solo, aparelho no qual teve, justamente, seu ponto alto, derrotando a “invencível” Simone Biles e se sagrando campeã em Paris. O motivo, segundo o treinador Chico Porath, é preservá-la. Ela disputará as barras assimétricas e o salto.

Multicampeã nas Olimpíadas de Paris-2024, Rebeca Andrade disputará o Salto e as Barras Assimétricas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Foto: Alexandre Loureiro/COB

As classificatórias femininas começaram às 8h de sábado e seguem até as 16h25, dando lugar, na sequência, ao treinamento dos finalistas e premiação por equipes e individual geral.

Confira os horários das finais do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística:

9h30 a 10h03 - Final solo

- Final solo 10h03 a 10h36 - Final salto feminino e cavalo com alças masculino

- Final salto feminino e cavalo com alças masculino 10h36 a 11h09 - Final barras assimétricas feminino e argolas masculino

- Final barras assimétricas feminino e argolas masculino 11h24 a 12h05 - Final trave feminino e salto masculino

- Final trave feminino e salto masculino 12h05 a 12h38 - Final solo masculino e barras paralelas masculino

- Final solo masculino e barras paralelas masculino 12h38 - Final barra fixa masculino

Onde assistir às finais do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística?

O SporTV 2, na TV fechada, transmite tanto as classificatórias de sábado quanto as finais de ambos os gêneros no domingo. As decisões também terão cobertura da Globo na TV aberta. O Time Brasil e a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) também fazem a cobertura em seus canais no YouTube.