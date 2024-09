Packers x Eagles: conheça o jogador que viveu no Brasil e se tornou um ‘guia’ do País

De todos os jogadores de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que se enfrentam nesta sexta-feira, 6, na Neo Química Arena, a história de Tanner McKee salta os olhos. O quarterback reserva da franquia de Filadélfia é o único que não acha estranho atuar no Brasil; pelo contrário, passou mais de dois anos da sua vida no hemisfério sul e é um dos que defendeu o País diante das críticas e desinformações no elenco dos Eagles nas últimas semanas – e se tornou um “queridinho” da torcida brasileira antes da partida da National Football League (NFL).

Nascido na Califórnia, McKee fala e entende muito bem o português. Na entrevista coletiva dos Eagles, ao lado de Saquon Barkley, Jordan Mailata e Jake Elliott, o quarterback de 24 anos foi o único que se sentiu em casa, logo que se voltou para responder as perguntas dos jornalistas. McKee atuou como missionário no Brasil, antes de se formar na Universidade de Stamford. Foram poucos meses em São Paulo antes de se mudar para Curitiba, onde até jogou futebol americano.

PUBLICIDADE Ele é a terceira opção no elenco dos Eagles – atrás do titular Jalen Hurts e de Kenny Pickett. A relação com o Brasil faz com que a partida desta sexta-feira tenha um sabor especial ao jogador draftado por Philadelphia na sexta rodada de 2023. “É muito divertido voltar a vivenciar esta cultura. Minha mulher, minha família estão aqui. E eles vão visitar alguns dos lugares que eu servi enquanto estive aqui”, conta o jogador, que chegou com uma camisa do Brasil para a entrevista coletiva. Durante a coletiva, McKee recebeu perguntas em inglês e português. Na resposta, quando era questionado por jornalistas brasileiros, falava primeiro em português – como se fosse nativo – para, na sequência, repetir o que foi dito na sua língua mãe. “Não me importo (com qual língua tenha que falar)”, diz.

“É muito legal rever as pessoas, o país, a comida. Minha família irá visitar o Rio e, depois, o Paraná. É diferente falar em português cara a cara”, conta. Em outras oportunidades, McKee afirmou que ia mostrar a culinária e a cultura local para os atletas dos Eagles, como um verdadeiro guia para o elenco. Não só isso, mas trabalhou para desmistificar alguns dos mitos e polêmicas ditos sobre o Brasil nos últimos tempos.

McKee atuou como quarterback na pré-temporada do Philadelphia Eagles. Foto: Mitchell Leff/Getty Images via AFP

“Muitos dos caras nunca estiveram aqui antes. Eles me perguntam sobre como está a taxa de criminalidade. Não vamos sair na rua para passear, seria o mesmo se estivéssemos nos Estados Unidos. Não é específico do Brasil”, conta. “Mas é legal, mesmo assim, para os atletas sentirem como é a cultura do Brasil”. McKee conta que deseja fazer, em breve, um treinamento aberto em Curitiba, para ajudar as pessoas a aprenderem sobre futebol americano e NFL.

Eagles e Packers chegaram nesta quarta-feira ao Brasil; no dia seguinte, realizaram uma única sessão de treinamentos antes da partida na Neo Química Arena. O jogo, que marca a estreia das franquias na temporada 2024/2025 da NFL, acontece às 21h15 (de Brasília) e tem transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV!, CazéTV e NFL Game Pass no DAZN.