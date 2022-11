Pesquisa Estadão: Palmeiras emplaca seis jogadores e Abel Ferreira entre os melhores da temporada

Publicidade

Realizada desde 1978, a tradicional Pesquisa Estadão sobre os destaques da temporada 2022 acompanhou as principais tendências do esporte no ano, que contou com novamente com um calendário mais apertado no futebol nacional por causa da realização da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

Os mais de 80 votantes especializados no Brasil puderam montar a seleção ideal do futebol brasileiro na temporada, além de indicar os melhores do País nas demais modalidades e o esportista do ano.

Com uma campanha irretocável no Brasileirão, conquistado com três rodadas de antecedência, o Palmeiras foi o time com o maior número de representantes na seleção de craques montada pelo Estadão. O time paulista colocou seis jogadores entre os mais votados, além do técnico Abel Ferreira. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo colocou três atletas. O Fluminense, campeão estadual e terceiro colocado no Brasileirão, colocou dois entre os melhores.

O Palmeiras emplacou seis atletas na seleção dos melhores de 2022.

OS ESCOLHIDOS

Weverton: Pelo quarto ano seguido, o goleiro do Palmeiras é eleito o melhor da temporada. Ídolo da torcida e escolhido por Tite para integrar o trio de goleiros da seleção na Copa do Catar, o arqueiro recebeu 40% dos votos.

Marcos Rocha: O experiente lateral-direito do Palmeiras fez uma das suas melhores temporadas de sua carreira e volta a ser escolhido como o melhor da posição no ano. Aos 33 anos, o jogador foi escolhido por 55% dos votantes.

Gustavo Gómez: O capitão do Palmeiras e da seleção paraguaia foi eleito pelo terceiro ano consecutivo para a lista dos melhores do ano. Com liderança, força e segurança, o zagueiro é um dos pilares do time alviverde e recebeu 47,5% dos votos.

Murilo: O jogador de 25 anos do Palmeiras chegou ao clube no início do ano e correspondeu. Formando dupla de zaga com o experiente Gómez, ajudou a dar qualidade pelo alto e consolidou a defesa alviverde como uma das melhores do País. O atleta recebeu 18,75% dos votos.

Piquerez: Seguro na marcação e eficiente no apoio, Piquerez em pouco se tornou dono da lateral-esquerda do Palmeiras. O jogador, que vai estar na Copa representando o Uruguai, foi eleito por 42,5% do votos como o melhor da posição na temporada.

André: Escolhido como a revelação do ano em 2021, André se consolidou entre os titulares do Fluminense nesta temporada. Com um passe qualificado, o jogador se tornou imprescindível no time de Fernando Diniz, e recebeu 26,87% dos votos.

João Gomes: Com exatamente o mesmo percentual de votos de André, o “cria” do Flamengo completa a dupla de volantes na seleção do Estadão. O jogador de apenas 21 anos é cobiçado por clubes da Europa e não perdeu a vaga de titular nem mesmo após a chegada do astro chileno Arturo Vidal.

Gustavo Scarpa: Craque do Palmeiras no ano, o meio-campista se despede do clube paulista com uma temporada de excelência, assumindo o protagonismo da equipe depois da lesão de Raphael Veiga. Recebeu 39,37% dos votos.

Arrascaeta: Ídolo do Flamengo, o uruguaio retorna à lista do Estadão após ficar um ano fora da seleção. O meia foi lembrado por 26,8% do júri após mais um ano em alto nível no time carioca. É outro que vai estar na Copa do Mundo.

Pedro: Após duas temporadas como reserva de luxo, Pedro finalmente conseguiu espaço entre os titulares do Flamengo e teve seu melhor ano desde que chegou ao rubro-negro. Eleito o melhor jogador da Libertadores e artilheiro da equipe no torneio, o centroavante, escolhido por Tite para ir ao Mundial, recebeu 29,37% dos votos.

Cano: Com um faro de gol impressionante, colocando a bola na rede quase sempre com apenas um toque, o atacante alcançou a artilharia do Brasileirão e foi peça fundamental na campanha que colocou o Fluminense no G-4 da competição. O argentino foi lembrado por 38% dos votantes como o melhor atacante do futebol brasileiro.

Abel Ferreira: A preferência dos votantes como melhor técnico de 2022 foi para o comandante português do Palmeiras. Apontado por 71% dos jornalistas do Brasil, o técnico do time paulista conquistou o seu sexto título em dois anos no clube ao liderar o time paulista à conquista do Brasileirão, troféu que ainda não possuía no currículo.

Endrick: A joia do Palmeiras, de apenas 16 anos, foi escolhida a revelação do ano com 50% dos votos.

Raphael Claus: Brasileiro que irá representar o País na Copa, Claus foi escolhido o melhor árbitro do País em 2022, com 38,75%.

Palmeiras: O clube alviverde foi eleito por 57,5% dos votantes como a melhor equipe do Brasil em 2022, ano em que conquistou o seu 11º título brasileiro e o Paulistão.

Bia Zaneratto: A meia-atacante palmeirense de 28 anos foi eleita a melhor jogadora brasileira de futebol na temporada, com 42,5% dos votos.

Benzema: O atacante francês do Real Madrid, eleito Bola de Ouro pela revista France Football, foi escolhido por 65% do júri como o melhor jogador do futebol internacional.

Real Madrid: Com o título heroico na Liga dos Campeões, o time espanhol obteve votação expressiva e foi lembrado por 82,5% dos eleitores como a melhor equipe do mundo em 2022.

Rebeca Andrade domina como destaque feminino

Pelo segundo ano consecutivo, a ginasta Rebeca Andrade não deu chance para os concorrentes e foi eleita o destaque feminino brasileiro e mundial em 2022, com 62% e 15%, respectivamente. A atleta de 23 anos foi campeã mundial de ginástica no individual geral, em Liverpool, no início do mês.

Alison dos Santos, o Piu, viveu uma temporada de domínio absoluto nos 400 metros com barreira ao longo de 2022, vencendo simplesmente todas as provas que disputou. O atleta foi eleito o destaque masculino brasileiro, com votação expressiva de 55% dos eleitores. O holandês Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1, foi o escolhido como destaque masculino internacional, com 18,75% dos votos.

