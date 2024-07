Por que Ítalo Ferreira está fora do surfe das Olimpíadas depois do ouro em Tóquio-2020?

A primeira rodada da modalidade é disputado no Taiti neste sábado, 27. Filipe Toledo, na bateria 3, disputará a repescagem após ficar em segundo, atrás do peruano Alonso Correa. Já Gabriel Medina estreou com vitória. O tricampeão mundial venceu sua bateria com tranquilidade. A expectativa é de que o país, mesmo sem Ítalo, repita a dose e conquiste a medalha de ouro olímpica.

“O Brasil é o único país com seis surfistas nos Jogos Olímpicos de Paris, mostrando a força dessa geração. Eles chegam motivados e com força total. No masculino, a meta é manter a medalha de ouro em solo brasileiro, enquanto no feminino, há a oportunidade de conquistar um título inédito para o país. Com sete títulos nos últimos nove anos no masculino, o Brasil é muito valorizado no circuito mundial. Além disso, todos os atletas conhecem bem o local onde serão disputadas as baterias. Isso faz com que seus adversários saibam que a competição será acirrada”, afirma Ivan Martinho, presidente da WSL para a América Latina.