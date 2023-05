Por que os cavalos de corrida são sacrificados quando quebram uma perna?

The New York Times - Há muito o que aproveitar para um novo fã apresentado às corridas de puro-sangue. Há a beleza dos animais, a emoção de vê-los se mover e a sensação alegre de superar os outros jogadores de cavalos e ganhar uma aposta. Mas há um fato frio sobre o esporte que pode ser difícil para os fãs - e impossível para os críticos - aceitar: às vezes um cavalo se machuca e às vezes é sacrificado, muitas vezes bem na pista.

No início deste mês, sete cavalos morreram em Churchill Downs na preparação para o Kentucky Derby, incluindo quatro que quebraram as pernas durante uma corrida ou treinamento. E a vitória do National Treasure, treinado por Bob Baffert, no Preakness foi obscurecida pelo colapso e eutanásia de outro cavalo de corrida, Baffert, no início do dia no Pimlico Race Course.

As pessoas que se opõem às corridas de cavalos por princípio, frequentemente apontam para tais ocorrências ao apresentarem seus argumentos. Mesmo para os fãs de corrida, a inquietante realidade das avarias pode levantar a questão: algo aparentemente tão simples quanto uma perna quebrada pode levar à morte de um cavalo? A infeliz resposta, dizem os veterinários, geralmente é “sim”.

Os cavalos são diferentes de muitos animais, até mesmo de outros equinos. “Eles podem correr muito rápido”, disse o Dr. Scott E. Palmer, diretor médico equino da Comissão de Jogos do Estado de Nova York. “E como eles pesam cerca de 500 quilos, as forças que atuam em suas pernas são realmente profundas”. Palmer continuou: “Todos os seus músculos estão no alto. Quando você desce até a parte inferior da perna, há literalmente pele, ossos, tendões, vasos sanguíneos e nervos. Se algo quebrar, a circulação da área pode ser facilmente comprometida pela lesão.”

Como resultado, os cavalos são vulneráveis a quebrar as pernas. Isso acontece na pista de corrida ou em um pasto ou chutando a porta de um estábulo. O problema é que é muito difícil curar uma perna quebrada em um cavalo.

As fraturas em cavalos também podem ser mais severas do que em humanos ou outros mamíferos devido ao seu peso e à fragilidade de suas pernas. “Devido ao impacto de alta energia, o cavalo pode quebrar esse osso muito mais do que sofrer apenas uma simples rachadura, tornando o reparo muito menos provável”, disse Palmer.

Para consertar um osso quebrado em qualquer animal, a fratura deve ser imobilizada. Mas imobilizar um cavalo traz uma série de desafios. Os cavalos são inquietos e ariscos. Puro-sangue são criados para correr. Mantê-los em um lugar por um período prolongado é difícil. Os cavalos também passam quase todo o tempo em quatro patas, mesmo quando dormem. Assim, todas as quatro pernas suportam seu peso. Se de repente três pernas tiverem de suportar esse peso, as pernas ilesas podem desenvolver problemas rapidamente.

Mais comumente e perigosamente, os cavalos podem ter laminite, uma condição dolorosa que se desenvolve no tecido entre o casco e o osso. “O casco é preso ao osso por fixadores orgânicos como um sistema de velcro”, diz Palmer. “Se esses pequenos ganchos ficarem inchados, eles se soltarão. Isso é impossível de cuidar.”

Toda a experiência do tratamento pode trazer muita dor para um cavalo que, é claro, não consegue entender o que está acontecendo da mesma forma que um ser humano submetido a um tratamento doloroso faria. A laminite traz “uma dor inacreditável”, disse ele. “Eles não podem ficar em pé nessa perna. Então, você teria um cavalo com uma perna quebrada e que não conseguiria ficar em pé por um segundo.”

Os cavalos não podem simplesmente ficar deitados por longos períodos para evitar colocar peso nas pernas. Ficar deitado por mais de algumas horas causará danos musculares, fluxo sanguíneo restrito e acúmulo de sangue nos pulmões.

Tem mais: qualquer processo elaborado ou incomum para tentar reparar um osso quebrado pode custar milhares de dólares. Poucos proprietários de cavalos estão dispostos a gastar tanto dinheiro em um processo de tratamento doloroso que pode não funcionar e provavelmente não levará o cavalo de volta à pista. A eutanásia é a escolha infeliz na maioria das vezes.

Quando o vencedor do Kentucky Derby em 2006, Barbaro, quebrou a perna no Preakness duas semanas depois, seus proprietários Roy e Gretchen Jackson decidiram tentar salvá-lo. Sua lesão foi grave: o osso da perna foi quebrado em 20 pedaços. Ele passou por cinco horas de cirurgia para inserir 27 pinos e uma placa de aço inoxidável.

Palmer estava no local no dia da lesão. “Eu disse: ‘a fratura é horrível, mas nenhuma das feridas saiu pela pele. Por causa disso, acredito que a cirurgia é possível.’ Sinceramente, pensei que essa era a melhor chance que ele tinha de sobrevivência”.

Dois meses após a cirurgia, Barbaro desenvolveu laminite, exigindo a remoção da maior parte de um casco. Ele então teve alguns bons meses. Mas o casco não voltou a crescer adequadamente, levando a outro procedimento. Ele teve uma contusão no pé e mais cirurgias foram realizadas. As complicações levaram à laminite em mais dois membros, e a angústia de Bárbaro aumentou significativamente.

“Chegamos a um ponto em que seria difícil para ele continuar sem dor”, disse Roy Jackson. No final, os esforços extraordinários prolongaram sua vida em apenas oito meses. “De uma perspectiva puramente cirúrgica, foi extremamente insatisfatório porque ele não sobreviveu”, disse o Dr. Dean W. Richardson, o cirurgião, na época. “Profissionalmente, acho que fizemos o melhor que pudemos.”

A deslumbrante potra Ruffian em 1975 teve 12 horas de cirurgia após uma fratura feia. Ao acordar, ela começou a se debater em sua baia, causando outra quebra e levando à eutanásia. Se a eutanásia for a única opção, o cavalo é sedado, então uma solução de barbitúrico é administrada, geralmente atrás de uma tela para bloquear a visão dos espectadores.

Avanços foram feitos nas últimas décadas no tratamento de cavalos, incluindo o desenvolvimento de melhores antibióticos e talas de alumínio e melhorias na compreensão da laminite. Também houve avanços na prevenção, que, dada a anatomia incomum do cavalo, pode ser a maneira mais promissora de progredir.

Depois de uma série de mortes de cavalos no Aqueduct em 2011 e 2012, Palmer e outros fizeram recomendações, incluindo melhorar a superfície de corrida, mudar as regras de reivindicação e bolsa e fortalecer a regulamentação de drogas. Isso ajudou o número de mortes em provas diminuir e permanecer baixo.

Palmer tem esperança em dispositivos do tipo Fitbit - sensores biométricos que podem detectar cavalos com andaduras que podem levar a lesões antes que essas lesões aconteçam. Um teste no Hipódromo de Saratoga no ano passado foi promissor, disse ele. Mas o desafio de cuidar de cavalos provavelmente sempre permanecerá. “Temos que consertar uma perna quebrada novamente com parafusos e placas, e eles precisam ser capazes de ficar de pé imediatamente após a cirurgia. Isso é um enorme desafio.”