Quantas medalhas o Brasil já ganhou nas Olimpíadas de Paris 2024?

Rebeca Andrade, da ginástica, subiu no pódio em quatro oportunidades e, com as conquistas, se tornou a maior atleta do Brasil em Olimpíadas com seis medalhas no total. Rayssa Leal, no skate, Bia Souza e Larissa Pimenta, no judô, e Bia Ferreira, boxe, foram outras atletas que levaram medalha em disputas individuais.

As meninas da ginástica também subiram no pódio na disputa por equipes feminina, assim como o time de judô do Brasil, medalha de bronze na disputa por equipes mista, que tem homens e mulheres no time.