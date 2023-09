Quem é Daniele Hypólito: ex-atleta olímpica que fez vídeo se despedindo da família em hospital

O nome de Daniele Hypólito ganhou o noticiário nesta semana por causa de uma declaração do seu irmão, Diego Hypólito, explicando que ela passou por momentos complicados de saúde, chegando a se despedir da família por meio de um vídeo. Aos 39 anos, Dani, como é conhecida, é um dos ícones da ginástica artística brasileira e dona de uma medalha em Mundiais.

Daniele Matias Hypólito é a recordista de participações olímpicas com o Brasil na ginástica artística. Presente na seleção brasileira da modalidade por mais de 20 anos, ele competiu pelo País nas edições de Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.

Daniele Hypólito convive com problemas de saúde em 2023 Foto: Reprodução

O melhor momento da carreira de Daniele Hypólito foi em 2001. Naquela temporada, a ginasta conquistou sua única medalha em um Campeonato Mundial. Na edição disputada na Bélgica, a brasileira ficou com o segundo lugar na disputa do salto e marcou sua trajetória no esporte.

No âmbito continental, Daniele se consolidou como referência para o Brasil e para os concorrentes. Entre as edições de 1999 e 2015 dos Jogos Pan-Americanos, ela conquistou nove medalhas, sendo três de prata e seis de bronze. Depois de mais de 25 anos no esporte de alto rendimento, a atleta se aposentou em 2021.

Daniele conviveu com uma série de internações neste ano. Em março, precisou ficar no hospital para tratar de uma bactéria na bexiga. Em abril, voltou a ser internada. Diego Hypólito contou que, devido à gravidade do quadro clínico, a irmã chegou a se despedir de pessoas próximas por crer que não iria resistir e morrer. Daniele Hypólito recebeu alta no dia 18 de maio. Recuperada, a ex-ginasta de 39 anos compartilhou fotos de viagens para o exterior em suas redes sociais nas últimas semanas, mostrando-se recuperada.