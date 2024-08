Red Bull Bragantino x Corinthians na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Corinthians vai reencontrar o Red Bull Bragantino às 21h30 desta terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, após empatar por 1 a 1 com o time do interior paulista na Neo Química Arena, sábado, em duelo do Brasileirão. Embora a partida deste início de semana seja no contexto de mata-mata, o confronto anterior era de maior importância para as pretensões do clube da capital, que agoniza na zona de rebaixamento da competição de pontos corridos.

Diante deste cenário, o técnico Ramón Díaz deve, assim como fez contra o Grêmio na Copa do Brasil, escalar uma equipe alternativa na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, para onde o Red Bull levou a partida. Estádio do time de Bragança Paulista, o Nabi Abi Chedid não comporta a capacidade mínima de 20 mil torcedores exigida pela Conmebol a partir das oitavas do torneio continental.

Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, na Arena Nicnet. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Díaz tem deixado bem claro que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, mas promete que o time será competitivo nas outras competições mesmo com mudanças na escalação. “Não vamos deixar os torneios, vamos seguir com a mesma intensidade. Algumas mudanças vão acontecer, mas não vamos deixar nenhum torneio”, disse depois do empate do final de semana. O principal desafio do treinador é mostrar um time confiante em campo. Nem mesmo a força da Neo Química Arena tem servido para dar vida em campo aos corintianos, que empataram os últimos quatro jogos disputados por lá. No total, são seis partidas sem vitória na temporada.

O único resultado mais animador dessa sequência foi a vitória nos pênaltis sobre o Grêmio, no Couto Pereira, em partida que classificou a equipe alvinegra para as quartas de final da Copa do Brasil. Houve um momento de grande sinergia entre jogadores e torcida depois da classificação e, por isso, esperava-se atuação mais confiante contra o Red Bull no sábado. Viver mais um empate em casa foi motivo de grande frustração.

Em Ribeirão Preto, Ramon Díaz não contará com Ángel Romero, baixa por causa de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Como Yuri Alberto continua se recuperando de uma cirurgia na vesícula, é possível que o treinador dê uma chance para Talles Magno, que estreou durante o segundo tempo contra o Bragantino e marcou o gol do empate corintiano. O mais provável é uma parceria de ataque entre ele e Giovane.

Principal estrela corintiana, Rodrigo Garro deve começar no banco de reservas, da mesma forma que ocorreu no embate com o Grêmio. Igor Coronado, que não jogou no final de semana porque estava suspenso, pode aparecer como titular no meio de campo.

O Red Bull Bragantino vive uma série tão ruim quanto a do Corinthians, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, mas está em situação mais confortável no Brasileirão, competição na qual tem 27 pontos, em 11º lugar. Pode, portanto, arriscar mais na Sul-Americana.

A equipe comandada pelo português Pedro Caixinha ficou em segundo lugar no seu grupo do torneio continental e precisou passar pelo mata-mata preliminar contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, eliminado da Libertadores, para avançar às oitavas. Empatou por 1 a 1 no Equador e venceu por 3 a 2 em Bragança Paulista.

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA SUL-AMERICANA

Data: 13/08/2024.

13/08/2024. Horário: 21h30 (horário de Brasília).

21h30 (horário de Brasília). Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

ONDE ASSISTIR A RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS AO VIVO

SBT (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton (Lucão); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Ryan) e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles e Igor Coronado (Pedro Raul); Giovane e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

10/08 - Corinthians 1 x 1 Red Bull Bragantino - Brasileirão