Depois de conquistar as primeiras medalhas - uma prata e dois bronzes - em Paris no último domingo, 28, o Brasil vai atrás de mais conquistas nos Jogos Olímpicos de 2024 nesta segunda-feira, 29.

Medalhista de bronze em Tóquio 2020, Daniel Cargnin não se classificou para as finais do judô ao ser eliminado por Akil Gjakova, do Kosovo, na categoria até 73 kg do judô masculino.

Daniel Cargnin foi eliminado na fase classificatória do judô Foto: Eugene Hoshiko/AP

Veja a seguir todos os resultados do Brasil nas Olimpíadas 2024

Judô