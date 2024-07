Olimpíadas 2024: Brasil é derrotado no handebol; confira todos os resultados deste domingo

Já começou o segundo dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil não iniciou bem neste domingo, 28, e foi eliminado na esgrima e no tiro esportivo.

O resultado handebol feminino também decepcionou. Depois de ficar na frente durante boa parte da partida, o Brasil sofreu a virada no último lance e perdeu para a Hungria na segunda rodada. No judô, Larissa Pimenta e William Lima se classificaram para as oitavas de final.

Brasil perdeu para a Hungria no handebol feminino Foto: Gaspar Nobrega/COB

Veja a seguir todos os resultados do Brasil nas Olimpíadas 2024

Esgrima feminino

Mariana Pistoia - eliminada na primeira fase.

Handebol

Derrota para Hungria por 25 a 24 na segunda rodada do feminino

Tiro esportivo

Geovana Mayer - eliminada em 36º lugar na carabina de ar de 10m.

Judô