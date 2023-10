Resumo do Pan 2023: Brasil leva ouros e pratas no skate e na natação

O sábado reservou muitas emoções para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. José Gabriel ganhou a primeira medalha brasileira nesta edição, enquanto Rayssa Andrade e Lucas Rabelo ficaram com o ouro no skate street, enquanto Pâmela Rosa levou a prata. Na natação, Guilherme Costa nos 400m medley e a equipe do revezamento 4x100m livre também subiram ao lugar mais alto do pódio. O país ocupa atualmente a terceira posição no quadro de medalhas.

Veja os destaques brasileiros do dia

Rayssa Leal conquista ouro no skate street, modalidade estreante no Pan 2023 Foto: AP Foto/Esteban Félix

Ciclismo mountain bike

O mountain bike garantiu dois bronzes para o Brasil. José Gabriel de Almeida ficou em terceiro lugar (1h20min13s), atrás do canadense Gunnar Holmgren e do chileno Martin Kossmann. Na prova feminina, as posições no pódio se repetiram. Raiza Goulão levou o bronze, com 1h24min57s, enquanto a também brasileira Karen Fernandes terminou em quinto lugar.

Skate street

Medalhista olímpica em Tóquio 2020 e atual campeã mundial do skate street, Raysa Leal confirmou o favoritismo e conquistou o primeiro ouro brasileiro no Pan 2023. A caçula do Time Brasil conseguiu 236.98 pontos na somatória de sua volta com as três melhores manobras. Por sua vez, Pâmela Rosa levou a medalha de prata (211.34) e Paige Heyn, dos EUA, ficou com o bronze (176.35).

Entre os homens, Lucas Rabelo venceu ao marcar 264.45 pontos. A prata foi para o peruano Angelo Caro Narvaez e o bronze para Luis Jhancarlos Ortiz da Colômbia. Gabryel Aguilar se contundiu durante a quarta manobra e terminou em oitavo.

Rayssa Leal conquista o primeiro ouro do Brasil no Pan 2023 Foto: AP Photo/Esteban Felix

Natação

Guilherme “Cachorrão” Costa venceu os 400m livre, faturou o primeiro ouro para o Brasil na natação na capital chilena e bateu o recorde Pan-Americano, com 3min46s79. O também brasileiro Stephan Steverink foi o quinto na prova. Além disso, Léo de Deus terminou os 200m borboleta com a prata.

A final feminina dos 400m livres acabou em dobradinha brasileira. Maria Fernanda Costa (4min06s68) e Gabrielle Roncatto (4min06s88) ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. A vitória foi da americana Paige Madden, que estabeleceu o novo recorde Pan-Americano (4min06s45).

No revezamento 4x100m feminino, o Canadá terminou em primeiro lugar, as americanas em segundo e o Brasil fechou o pódio. Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo somaram 3min39s94.

Para fechar com chave de ouro, a equipe composta por Felipe Ribeiro, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini e Víctor Alcará conquistou a sétima medalha de ouro para o 4x100m masculino do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos. Eles completaram a prova com um excelente tempo de 3min13s51, à frente dos americanos e dos canadenses.

Equipe brasileira vence 4x100m masculino e leva ouro Foto: Satiro Sodré/CBDA

Os demais atletas brasileiros que entraram na piscina neste sábado não conseguiram alcançar o pódio.

Ginástica artística

Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães terminaram a competição masculina de ginástica artística por equipes na terceira posição, com 245.394 pontos. O desempenho dos brasileiros foi abaixo do obtido em Lima 2019, quando foram campeões. Dessa vez, o ouro ficou com os Estados Unidos.

Taekwondo

No Taekwondo, Paulo Ricardo derrotou o equatoriano Eduardo Miranda e conquistou o bronze na categoria -58kg, repetindo o seu próprio feito em Lima 2019.