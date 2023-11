Resumo do Pan 2023: Hugo Calderano é tricampeão no tênis de mesa; atletismo garante dois ouros

O mesa-tenista Hugo Calderano é tricampeão de simples masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. A medalha de ouro foi conquistada com uma vitória soberana do brasileiro na final da competição. Já no tênis de mesa feminino, Bruna Takahashi bateu na trave novamente, garantindo a terceira prata na capital chilena.

O atletismo ainda garantiu mais três medalhas aos brasileiros, sendo duas de ouro. Lucas Conceição e Eduardo Rodrigues foram os vencedores nas decisões dos 400m e dos 110m com barreiras, respectivamente.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Mesa-tenista Hugo Calderano é tricampeão pan-americano em Santiago. Foto: Wander Roberto/COB

Tênis de mesa

Hugo Calderano conquistou o tricampeonato de simples masculino. O principal mesa-tenista do País confirmou seu favoritismo em Santiago ao superar o cubano Andy Diez, na decisão masculina. Vencedor nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 e Lima 2019, Calderano fez uma partida avassaladora e fechou o placar em 4 a 0, parciais de 11/3, 11/8, 11/5 e 11/4.

Continua após a publicidade

O Brasil ainda subiu ao pódio no feminino, com Bruna Takahashi garantindo sua terceira prata na competição chilena, agora em simples. Depois de perder as finais das duplas mistas com Vitor Ishiy (garantiu a vaga olímpica), e das duplas femininas ao lado da irmã, Giulia (conquista inédita), a mesa-tenista mais uma vez flertou com o ouro e deixou a medalha escapar.

Em grande batalha com a porto-riquenha Adriana Diaz, a brasileira chegou a abrir 3 a 2, mas levou a virada nas duas parciais seguintes, para 4 a 3 (11/9, 12/14, 3/11, 11/8, 11/8, 9/11 e 7/11).

Bruna Takahashi sofre virada na final do tênis de mesa e fica com prata. Foto: Wander Roberto/COB

Atletismo

O atletismo garantiu mais três medalhas aos brasileiros, sendo duas de ouro. Lucas Conceição confirmou o favoritismo e ganhou a prova dos 400m com o tempo de 45s77, enquanto Lucas Carvalho terminou em quinto (46s84).

Já nos 110m com barreiras, Eduardo Rodrigues (13s67) foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, e Rafael Pereira (14s04) levou o bronze.

Continua após a publicidade

Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga nas semifinais do Pan 2023, ao vencer Cuba, na Arena Parque O’Higgins, em jogo da última rodada da fase de grupos. Um jogo que parecia tranquilo, após o Brasil vencer os dois primeiros sets, complicou-se mais do que o esperado e terminou com um triunfo dramático por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16.

Seleção brasileira de vôlei garante vaga nas semifinais ao vencer Cuba por 3 a 2. Foto: Alexandre Loureiro/COB

Em caso de derrota, os brasileiros teriam de disputar as quartas de final para chegar à semifinal. Como venceram, ficaram em primeiro lugar no Grupo A e avançaram direto à briga por um lugar na final. O grande nome da vitória foi Darlan Souza, autor de 29 pontos. Jogadores como Honorato (13), Adriano (12) e Judson (12) também se destacaram.

Hipismo

Após liderar a prova de saltos no primeiro dia, a equipe brasileira de hipismo, formada por Pedro Veniss, Marlon Zanotelli, Stephan Barcha e Rodrigo Pessoa, caiu para o terceiro lugar na classificação, terminando com o bronze nesta quarta-feira, 1. Os brasileiros acabaram superados por Estados Unidos (ouro) e Canadá (prata).

Os brasileiros chegaram com grandes chances de ouro. Bastava Rodrigo Pessoa zerar, mas o experiente cavaleiro cometeu duas faltas, deixando o Brasil com 20,32 pontos perdidos. Os americanos acumularam 12,37 e os canadenses 17,62. Veniss, Barcha e Pessoa ainda disputam a final do individual na sexta-feira, 3.

Continua após a publicidade

Equipe brasileira termina prova de saltos com bronze no hipismo. Foto: Ivan Alvarado/Reuters

Polo aquático

A quarta-feira também não foi boa para o polo aquático brasileiro nos jogos da fase de grupos. Em rodada dupla com os americanos, o time feminino foi derrotado por 25 a 7, enquanto os homens foram superados por 24 a 7. Apesar disso, as duas equipes já estão classificadas para as quartas de final.

Futebol

A seleção brasileira de futebol venceu o México por 1 a 0 na semifinal do torneio masculino, com um gol contra de Leone logo aos 2 minutos. Agora, o Brasil avança para a final, onde enfrentará o time da casa, o Chile. O confronto decisivo está marcado para sábado, dia 4.

Brasil vence México decide contra Chile no futebol em Santiago 2023. Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Handebol

Continua após a publicidade

A seleção brasileira masculina de handebol venceu o Chile por 30 a 28 e se classificou para as semifinais em primeiro lugar no Grupo A. O próximo adversário são os Estados Unidos na sexta-feira.

Basquete

No basquete masculino, o Brasil segue invicto nesta edição do Pan após obter uma vitória tranquila por 94 a 43 diante do Chile. O time volta à quadra nesta quinta-feira, 2, para encerrar a campanha na primeira fase contra Porto Rico.