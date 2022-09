Robson Conceição luta para ser o primeiro brasileiro campeão olímpico e mundial no boxe

Robson Conceição luta nesta sexta-feira, em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos, para se tornar o primeiro brasileiro a se tornar campeão olímpico e mundial no boxe. O medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016 vai enfrentar o americano Shakur Stevenson pelos cinturões da Organização Mundial de Boxe (OMB) e Conselho Mundial de Boxe (CMB). O Canal Combate transmite a luta a partir das 20h50.

Os títulos ficaram vagos nesta quinta-feira, depois que Stevenson falhou na pesagem, ao apontar 730 gramas além do peso limite para a categoria dos superpenas (até 58,967 quilos). Robson, que pesou 58,8 quilos, ainda vai ser recompensado com uma porcentagem da bolsa de US$ 3 milhões (R$ 15,3 milhões) do adversário.

O fato de poder se tornar o primeiro campeão olímpico e mundial pelo Brasil foi bastante festejado por Robson Conceição. “Serei muito grato em poder estar no mesmo grupo seleto: campeão olímpico e campeão mundial. Isso será motivo de muito orgulho e felicidade”, disse o boxeador brasileiro, em entrevista ao globoesporte.com.

O brasileiro, que se auto intitulou campeão sem coroa, lembrou a polêmica derrota sofrida há um ano diante do mexicano Oscar Valdez, quando “foi retirada dele a oportunidade de ficar” com o cinturão do CMB.

Shakur Stevenson não bateu o peso antes da luta com Robson Conceição Foto: Andrew Couldridge / Reuters

“A arbitragem errou muito, o mundo viu isso. A nossa parte, nós fizemos, vencemos a luta, 12 rounds. Acredito que vencemos claramente de nove a dez rounds (...). Que vença o melhor dentro do ringue. O campeão é feito dentro do ringue, então os árbitros não podem inventar campeões como fizeram.”

Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota. Ele tem 1,79m de altura e 1,78m de envergadura. Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio-2016, entre os pesos-galo, soma 18 vitórias, com nove nocautes. Ele mede 1,73m de altura e envergadura.

A lista de boxeadores campeões olímpicos e mundiais conta com: Lennox Lewis, Wladimir Klitschko, Anthony Joshua, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Cassius Clay (Muhammad Ali), Leon Spinks, Michael Spinks, Mate Parlov, Slobodan Kacar, Vassili Jirov earned, Andre Ward, Henry Maske, James DeGale, Ryota Murata, Frank Tate, David Reid, Giovanni Benvenuti, Mark Breland, Daniyar Yeleussinov, Sugar Ray Leonard, Pernell Whitaker, Meldrick Taylor, Giovanni Parisi, Vasyl Lomachenko, Patrizio Oliva, Leo Randolph, Johnny Bumphus, Kennedy McKinney, Joel Casamayor, Oscar De La Hoya e Pascual Perez.