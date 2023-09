Corinthians não joga nada, mas se classifica para a semifinal. Dá para condenar? Claro que não

Nunca vi nada igual. E olha que já são 31 anos de experiência. Seis bolas na trave do goleiro Cássio, quatro delas durante a partida em seu tempo normal e outras duas nas cobranças de pênaltis. Impressionante. Algo para entrar na história desses jogos de futebol que devemos contar para nossos filhos e netos e bisnetos até o fim das gerações. Foi em agosto de 2023. O Corinthians tinha um goleiro chamado Cássio, que estava abençoado num jogo contra o Estudiantes. A bola entrou uma vez e não entrou mais em jogo na Argentina. Foram seis bolas na trave. E o time brasileiro se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana. Assim a história desse jogo deve ser contada.

Durante os 90 minutos, o que se viu foi um Corinthians errado, sem saber o que fazer com a bola, recuado e aparentemente uma presa fácil para o apetite dos leões argentinos do outro lado. Com menos de 1 minuto, o primeiro gol. Cássio ainda estava se abençoando quando a bola passou.

Ao fundo, Cássio reza de joelhos para que seu companheiro acerte a cobrança de pênalti diante do Estudiantes, na Argentina Foto: Luis Robayo / AFP

Mas era preciso mais um gol para evitar os pênaltis. Foi um massacre o que se seguiu. Bolas de todas as formas rondavam o gol de Cássio. Artilharia pesada. Mas, caprichosamente, ela não entrava. Quando o goleiro corintiano não defendia, ia para fora ou acertava a trave. A maldita trave, como diziam os argentinos. Quatro vezes.

A zaga brasileiro só fez espanar. Até o fim. O meio de campo correu atrás dos rivais sem desistir. O ataque? Bem, o ataque não existiu. Foi um Corinthians sem ataque e medíocre diante do Estudiantes. Valente do meio para trás, mas inexistente na frente. Não foi futebol. Foi um ataque contra defesa. Nada a ver com o Corinthians competitivo.

Mas há muitos caminhos para se chegar em uma vitória ou classificação no futebol e todos eles podem ser considerados válidos. Luxemburgo optou em se defender e confiar na bravura de seus marcadores. Arriscado? Muito. Deu certo? Deu. O time perdeu por um gol de diferença e ganhou nos pênalti. Dá para tirar o mérito de um time que se classifica? Não.

Na somatória das duas partidas, houve uma vitória de cada lado. Em São Paulo, não foi um massacre do Corinthians como se viu na Argentina. Longe disso. Mas em Itaquera, o time da casa poderia ter feito mais gols, assim como o Estudiantes diante de sua gente nesta terça.

Nos pênaltis, Cássio fez um defesa, a 32ª em sua carreira no clube. De vazado no primeiro minuto, o goleiro acabou sendo o herói da classificação. Ele, a trave e o travessão. Futebol tem dessas coisas, de o torcedor não conseguir explicar alguns resultados. É justo? Nunca foi. Mas isso não faz a menor diferença. Na semifinal, zera tudo. E o Corinthians vai recomeçar novamente. Quem sabe jogando mais futebol para chegar à decisão. Quem sabe.