E o Palmeiras não passou vergonha

O Palmeiras acabou com a graça do Água Santa em menos de 30 minutos. Era o tempo que o treinador do time de Diadema estimou para segurar o ímpeto dos donos da casa na grande final do Paulistão 2023. Não deu. A segunda partida deu ao Palmeiras a chance de ganhar a competição, como disse o técnico Abel Ferreira. Também se mostrou correta a decisão de manter os principais jogadores em São Paulo durante a semana e não embarcar para La Paz a fim de estrear na Libertadores. Abel entendeu que o Palmeiras teria a possibilidade de se recuperar depois. E assim foi. O Palmeiras fez 4 a 0 no Água Santa e se sagrou campeão estadual.

Também deu resultado as provocações do treinador português após a derrota, única na competição estadual, no domingo passado em Barueri. Abel disse que o Palmeiras “passaria vergonha” se não fosse campeão no Allianz Parque. Não passou.

Gabriel Menino festeja um de seus gols na decisão do Palmeiras contra o Água Santa: 4 a 0 Foto: Alex Silva / Estadão

Vale ressaltar que ele não fez nenhuma provocação ao desafiante, mas aos atletas de seu elenco por conta de toda a estrutura que sustenta o Palmeiras. A semana poderia muito bem ganhar mais um capítulo nos livros escritos pelo treinador. Valeria contar a saga da semana, de um domingo ao outro, até os primeiros três gols antes do fim do primeiro tempo. Depois ainda teve mais um.

Com quais jogadores Abel conversou mais? O que ele disse? Como foi sua preleção? E os treinamentos? Por que escolheu Endrick? Acelerou a saída de bola com Weverton? Para quem fez os maiores apelos? Tudo isso seria de uma riqueza gigantesca para se entender mais e melhor o futebol que o time pratica e seu apetite para erguer taças.

Mas Abel não está sozinho nesta conquista. Claro que não. É preciso aplaudir os jogadores do time também. Gabriel Menino é atleta de decisão. Está mais do que provado isso. Endrick provou que o choro pelo jejum de gols são favas contadas. Ele marcou nas duas partidas da decisão, mostrando-se um atacante de final. O Palmeiras vai tirar tudo desse garoto até o seu embarque para a Espanha. Mas quem deve mesmo estar esfregando as mãos é o Real Madrid, para onde ele vai em junho de 2024. E o que dizer de Dudu? Sua jogada para o segundo gol é qualquer coisa de outro mundo, que muitas lendas do futebol gostariam de assinar. Dudu não tem limites. Com a camisa 7 talvez já seja mais do que foi Edmundo. Não sei (!?!?).

O fato é que esses três jogadores, e mais um pitada de Rony e Zé Rafael, engoliram o Água Santa e deram o 25.º caneco do Estadual ao Palmeiras. Por ora, nada mudou então no futebol de São Paulo.

Continua após a publicidade

Há de se contemplar ainda a confiança da torcida, que desde domingo passado comprou a ideia de que o Palmeiras poderia reverter a derrota e ganhar mais um torneio, a exemplo do que vem fazendo nas últimas temporadas. A torcida acreditou, bancou e lotou o Allianz para seu recorde. Ganhar o Estadual dá ao Palmeiras confiança e maturidade, além de certa tranquilidade, para as competições mais saborosas do ano.