Palmeiras ganha do América-MG e se aproxima do seu dodecacampeonato: sabe o que é dodeca?

Vai ser jogo a jogo, ombro a ombro, sem direito a chamar a mãe nesta briga. Na rodada desta quarta-feira, o Palmeiras se saiu muito bem e abriu vantagem na liderança do Brasileirão, dando mais um passo em direção ao bicampeonato e ao seu título nacional de número 12 após a unificação da CBF. Quem ganha 12 vezes é chamado de dodecacampeão. Dodeca, em grego, significa doze. Os gregos escrevem dódeka. O time fez a sua parte na jornada, diante do América-MG, já rebaixado, no Allianz Parque: ganhou por 4 a 0, com um gol de Endrick e dois de Flaco López, e chegou aos 66 pontos. O Botafogo empatou com o Coritiba.

O Palmeiras está agora isolado na liderança, uma vez que o Flamengo pisou na bola no Maracanã ao tomar de três do Atlético-MG. Estavam juntos com 63 pontos. Na disputa mais cedo entre Tite e Felipão, que se abraçaram e colocaram fim a uma desavença de 13 anos, deu o mestre contra o pupilo. Scolari armou seu time de modo a “saber” jogar contra um rival melhor e cheio de alternativas. Ninguém esperava 3 a 0. Como disse, não adianta chamar a mãe nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Quem puder mais vai chorar menos. No ano passado, o Palmeiras fez 81 pontos para se sagrar campeão. Nesta temporada, se ganhar os dois próximos e últimos jogos, chegará aos 72. Nada está decidido, é bom que o palmeirense saiba.

Com os times alinhados para o Hino Nacional, é possível ver ao fundo o mosaico feito para homenagear Abel Ferreira Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Mas era de se esperar que o Palmeiras vencesse seu rival em casa. Para não depender de nada, o Palmeiras tem de ganhar uma partida e aomenos empatar a outra. Pode ser campeão antes, no domingo, diante do Fluminense, se ganhar e seus rivais tropeçarem. É difícil que aconteça a combinação, mas pode. O que saiu fora do enredo na briga pelo título foi a sapecada do Atlético-MG no Rubro-negro. O resultado esfria a corrida do Flamengo, mas não tira o time de Tite da briga.

Contra o América-MG, o melhor do jogo foi Endrick, apesar dos gols de Flaco. O garoto fez um gol e poderia ter marcado outro. Estava ligado, ora pela ponta, ora pelo meio, de centroavante nato que é. Rony deixou o jogo machucado no braço direito ainda no primeiro tempo. Foi para o hospital com suspeita de fratura. Não deve jogar maisneste ano. O lance aconteceu numa jogada forte do goleiro do América. Jogada maldosa com o joelho. Poderia ter evitado, mas foi no corpo do palmeirense.

A sina de Rogério Ceni contra

As outras duas decepções da rodada ficaram por conta da derrota do Santos diante do Fluminense por 3 a 0, na Vila Belmiro. E também do tropeço do Bahia em casa diante do São Paulo, 1 a 0, nos minutos finais. Parece uma sina de Rogério Ceni não se dar bem com o São Paulo. Foi a primeira vitória da equipe de Dorival na condição de visitante neste Brasileirão, e logo contra Ceni.

As derrotas apertam o nó da corda no pescoço de Santos e Bahia na luta contra o rebaixamento. O Bahia entra na zona. Vasco e Santos estão fora, mas logo ali, ameaçados.