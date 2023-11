Zagueiros ‘enterram’ Palmeiras no Maracanã e time de Abel vê Flamengo deitar e rolar nos 90 minutos

Desta vez não teve virada. E desta vez a defesa do Palmeiras não funcionou e foi ela que comprometeu todo o sistema de jogo do time diante do Flamengo. Os três zagueiros não se acharam no posicionamento no Maracanã. Teve até “deixa que eu deixo” no lance de um dos gols, sem saber ao certo quem daria o primeiro combate com o trio formado por Gustavo Gómez, Murilo e Luan terrivelmente longe da bola.

Se a zaga deixou muito buraco, o meio de campo montado por Abel também não foi eficiente. Esteve longe disso. Era muita gente no meio e prevaleceu a qualidade dos jogadores do Flamengo.

É impressionante como, em pouco mais de um mês, Tite deu maior competitividade para esse Flamengo. Até Gerson, que andou meio desinteressado, passou a brigar por todas as bolas e ser mais lutador, com participação ativa nos gols. Ele atuou de primeiro volante e não deu brechas para os meias palmeirenses. No primeiro tempo, o único a jogar bem foi Endrick, mesmo assim sofrendo marcação dupla. por vezes, tripla. Raphael Veiga foi mais efetivo nas bolas paradas. Ficou devendo.

Palmeiras não joga bem e perde por 3 a 0 do Flamengo no Maracanã, com gols de Pedro (dois) e Arrascaeta Foto: Pedro Kirilos / Estadão Conteúdo

O resultado dessa combinação boa para o Flamengo e não tão boa para o Palmeiras foi escrito no placar após 45 minutos: 2 a 0, com gols de Pedro e Arrascaeta. Nas duas jogadas, os três zagueiros do Palmeiras se atrapalharam na marcação, estavam longe dos rivais e da bola e foram presas fáceis.

A noite era tão feia para os beques de Abel que nos primeiros minutos do segundo tempo, Gustavo Gómez foi enganado pelo quique da bola e, para não passar vergonha, deu uma gravata em Arrascaeta. Ganhou cartão vermelho direto. Se o time já perdia por 2 a 0, ficou ainda mais complicado com um homem a menos. Uma goleada se desenhava.

O Palmeiras foi ao Rio embalado pela sequência de cinco vitórias e empate na pontuação com o líder Botafogo (que só joga nesta quinta-feira). Voltou para casa de cabeça baixa, com a sequência quebrada e desanimado com o fraco futebol. Mas todo mundo sabia que não era contra o revigorado Flamengo dentro do Maracanã que o time paulista daria o bote e pularia para a ponta da tabela, principalmente jogando mal.

Se os dois treinadores nunca tinham se enfrentado, Tite colocou Abel alguns degraus para baixo nessa escada. O Flamengo foi melhor nos dois tempos e não deu a melhor chance para o Palmeiras. O time foi competitivo, mas não apresentou nada que pudesse justificar mais uma virada no Rio, a exemplo do que aconteceu diante do Botafogo, tampouco mostrou futebol para empatar. Esteve muito longe disso. Não mereceu nada a não ser a derrota.

Ao Palmeiras faltou pitadas de Veiga, Piquerez, Maike e um pouco mais de liberdade para Endrick, que esteve sempre bem marcado. Mas estava todo mundo sem pegada e entusiasmo. Nem parecia que a vitória daria ao time de Abel a liderança isolada do Brasileirão. Mas se o Palmeiras esteve longe do que se esperava dele, o Flamengo jogou muito bem, pelo meio, pelas pontas e em velocidade, com qualidade e firmeza.

O terceiro gol foi ainda mais bonito e envolvente, com Arrascaeta de maestro e Pedro tocando bumbo e fazendo barulho. Murilo tentou o bote no meio de campo e ficou para trás como se fosse um juvenil. A jogada foi sendo tramada na cara dos marcadores palmeirenses. Ninguém sabia o que fazer. O time estava pesado. Tite deu um nó em Abel e o Flamengo engoliu o Palmeiras. Essa é a verdade. O Rubro-negro avança casas na tabela e entra de vez para a briga do título. O jogo acabou com a torcida rubro-negra pedindo “mais um, mais um”.

